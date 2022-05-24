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Minibüs'ün bu haftaki konuğu: Aşkım Kapışmak

Oyuncu ve sunucu Sinan Çalışkanoğlu'nun kurduğu youtube kanalı KOP-ART TV için  hazırlayıp sunduğu  Minibüs programı , her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde , Sinan Çalışkanoğlu 'nun Minibüs'üne binen, davranış billimleri uzmanı Aşkım  Kapışmak  KOP-ART Tv  izleyicilerinden ve Çalışkanoğlu'ndan gelen  sorulara  yanıt verdi.

24 Mayıs 2022 Salı 11:56
Minibüs'ün bu haftaki konuğu: Aşkım Kapışmak

HABER: DİNÇER KARACALAR

Birbirinden ilginç açıklamalarda bulunan Kapışmak'ın açıklamalarından bazıları şöyle :

-Benim ağzıma ailem sıçtı. Babamdan dolayı bu mesleği seçtim.Babam benim ölmemi istedi.Dramatik ve psikopat bir babaydı.Ben de ölmeyeceğim sana inat yaşayacağım. Daha kötü bir insan olmam için uğraştı ama ben tam tersine iyi bir insan olmak için çalıştım.Şu anda babamla görüşmüyorum.

-İnsanlar, beni ya seviyor ya da nefret ediyor.Ortası yok. Bazı insanlar tarafından çok linçlendim. Mesleğe başldığımda psikolog değildim. Bu yüzden çok üstüme gelindi.Bu sene lisansım bitiyor psikolog olacağım.Bakalım bundan sonra ne diyecekler? İnsanlar beni sevsinler diye uğraşmıyorum. Okan Bayülgen bana demişti ki ; Seven kadar nefret eden de olacak. Başarı da tam olarak budur.Nefret edenleri ise kendileriyle baş başa bırakıyorum.

- Youtube'da bir dönem ünlülerle ilgili analiz yapıyordum.  Danla Biliç'le ilgili yaptığım bir analiz bayağı kırıcı olmuştu. O da bana ' şerefsizsin sen'  demişti. Bir anda TT olduk twitter'da. Bu gerginlik böyle aylarca sürdü sonra Merve Özbey'in düğününde dans ettik ve barıştık.

-Son zamanlarda kadınlar üzerinden yapılan açıklamalar çok rahatsız edici ve bunu erkekler yapıyor.En çok rahatsız eden yanı da bu zaten. En son Fıs Fıs İsmail denen kişinin bir açıklamasına denk gelmiştim.Gençlerle ilgili, kadınlarla ilgili, genç kızlarla ilgili söyledikleri çok rahatsız ediciydi.

Ona şunu söylemek istiyorum ; Birilerini ,aşağılarken linç ederken , şunu düşünmek lazım. Bu, benim nereme dokunuyor ? Niye böyle oluyor ?

Mesela kendisinin elinde sürekli bir fıs fıs var.Bu , bilinç altında penis anlamına gelir. Kendisnin şunu düşünmesi gerek, ''Ben bu penisi niye , devamlı olarak  ağzıma sıktırıp sıktırıp böyle bir şey yapıyorum? '' Bunu düşünmek gerek. Bence ana konu bu. Bu da beni rahatsız ediyor.

KOPART TV

Oyuncu ve sunucu Sinan Çalışkanoğlu, kendi kurduğu youtube kanalı , KOP-ART TV için hazırlayıp sunduğu   “Minübüs” programı, seyir halindeki bir dolmuşta  yolcularla birlikte  , sinema, dizi, tiyatro ve müzik dünyasının ünlü isimlerini ağırlıyor.

Her hafta başka bir ünlünün ağırlandığı bölümlerde, konuklara özel çeşitli oyunlar  , şakalar ve  izleyicilerden gelen sorulara yer veriliyor. Verilen oyun görevlerini tamamlayamayan konuklara  bazı cezalar verilirken, ortaya çok eğlenceli ve ilginç  görüntüler çıkıyor.

Programın çekimi tamamlanan bölümlerine, Murat Dalkılıç , Onur Buldu, Ümit Erdim ,Songül Karlı ,  Onur Atilla, Doğan Akdoğan ,Chaby Chan ,Açelya Topaloğlu ve Aşkım Kapışmak gibi ünlü isimler konuk oldu.

Sinan ÇALIŞKANOĞLU'nun hazırlayıp sunduğu  ' MİNİBÜS', her hafta cuma günü yeni bölümleriyle Youtube ekranlarında.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aşkım KapışmakSinan ÇalışkanoğluKOPART TV
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