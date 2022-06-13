Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.510,14
ALTIN
1.014,10
DOLAR
17,25
STERLİN
21,12
EURO
18,07
Tillo Belediyesi memur alacak
Tillo Belediyesi memur alacak
Kadir Has Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Kadir Has Üniversitesi Araştırma...
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel alacak
Ankara Hacı Bayram Veli...
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Menajer ve Basın Danışmanı Serkan Candaş ‘Model Of Models’ gecesine katıldı!

Serkan Candaş: Bu özel gecede yetenekli gençler podyumda ve bizde onları desteklemek ve bu sektörde bir yerlere getirmek için buradayız…

13 Haziran 2022 Pazartesi 19:15
Menajer ve Basın Danışmanı Serkan Candaş ‘Model Of Models’ gecesine katıldı!

HASRET DİLEK DELİİER

Türkiye’nin önde gelen PR & Basın danışmanı ve menajerlerinden olan  Serkan Candaş en başarılı modellerin seçildiği ‘Model Of Models’ yarışmasına özel davetli olarak katıldı. 

Bu özel gece İstanbul boğazının en görkemli ve en nezih mekânında gerçekleşti. Geceye sanat, cemiyet, spor ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. 

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Serkan Candaş, "Yarışmaya katılan tüm modellerimize başarılar diliyorum. Bu özel gecede yetenekli gençler podyumda ve bizde onları desteklemek ve bu sektörde bir yerlere getirmek için buradayız.

Hepsi çok genç ve güzel bir yola çıktılar, bizlerde bu gecede onlara destek ve moral veriyoruz. Belki de buradan oyunculuk camiasına birçok genç ve kadın arkadaşlarımızı katacağız. Açıkçası burada podyuma çıkan tüm modellerimi dikkatlice mimiklerine kadar inceliyorum, kim bilir belki bazılarını menajerlik ailemize katar büyük projelerimizde yer veririz. Gece gerçekten çok iyi hazırlanmış, her şey çok güzel, tabii boğazda olması ayrı bir güzellik katmış" dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HASRET DİLEK DELİİERMenajer Ve Basın Danışmanı Serkan Candaş Model Of Models Gecesine Katıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Mısto’ türküsü remikslendi
‘Mısto’ türküsü remikslendi
COSMOLIVE KOZMETİK’TEN 50 KADIN GİRİŞİMCİYE BÜYÜK DESTEK
COSMOLIVE KOZMETİK’TEN 50 KADIN GİRİŞİMCİYE BÜYÜK DESTEK
Sessiz Sakin Göcek Tatili
Sessiz Sakin Göcek Tatili
ERHAN AVCI YENİ ŞARKISI İÇİN GÜN SAYIYOR
ERHAN AVCI YENİ ŞARKISI İÇİN GÜN SAYIYOR
Emirhan Öztürk’ün yeni projesi belli oldu
Emirhan Öztürk’ün yeni projesi belli oldu
Fatoş Aksoy’un yeni oyuncağı
Fatoş Aksoy’un yeni oyuncağı
Türkiye'nin Ana Reklam Kaynağı Live Medya
Türkiye'nin Ana Reklam Kaynağı Live Medya
DİVA ANKARA'YA GELİYOR
DİVA ANKARA'YA GELİYOR
KIBRIS’TA MASAL GİBİ BİR GECE
KIBRIS’TA MASAL GİBİ BİR GECE

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi