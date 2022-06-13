Menajer ve Basın Danışmanı Serkan Candaş ‘Model Of Models’ gecesine katıldı!

HASRET DİLEK DELİİER

Türkiye’nin önde gelen PR & Basın danışmanı ve menajerlerinden olan Serkan Candaş en başarılı modellerin seçildiği ‘Model Of Models’ yarışmasına özel davetli olarak katıldı.

Bu özel gece İstanbul boğazının en görkemli ve en nezih mekânında gerçekleşti. Geceye sanat, cemiyet, spor ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Serkan Candaş, "Yarışmaya katılan tüm modellerimize başarılar diliyorum. Bu özel gecede yetenekli gençler podyumda ve bizde onları desteklemek ve bu sektörde bir yerlere getirmek için buradayız.

Hepsi çok genç ve güzel bir yola çıktılar, bizlerde bu gecede onlara destek ve moral veriyoruz. Belki de buradan oyunculuk camiasına birçok genç ve kadın arkadaşlarımızı katacağız. Açıkçası burada podyuma çıkan tüm modellerimi dikkatlice mimiklerine kadar inceliyorum, kim bilir belki bazılarını menajerlik ailemize katar büyük projelerimizde yer veririz. Gece gerçekten çok iyi hazırlanmış, her şey çok güzel, tabii boğazda olması ayrı bir güzellik katmış" dedi.