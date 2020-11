Masallarla Büyüyorlar

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Geçen internette ne var ne yok diye dolaşırken bir web sitesi dikkatimi çekti. Çocuklar için masalların anlatıldığı bu siteye hayran oldum, hemen kim yapmış diye araştırma yaptım. Evinde küçük çocukları olan okyucularım varsa www.masallarlabuyu.com adlı web sitesini şidetle tavsiye ederim.

Masallarla büyü arındırılmış yalın anlatımı ile çocuklar için dijital bir masal kütüpanesi yaratmış. İçinde Klasik Dünya Masalları’ından tutun da çocuklar için yazılmış yeni masallara kadar çok fazla masal mevcut. Masalları isterseniz dinliyor, isterseniz okuyor, isterseniz de Bahar Saygılı erin anlatımı ile masal dünyasının içinde kayboluyorsunuz. Masallarla Büyü projesi daha çok yeni ancak şimdiden bir sürü minik müdavimi oluşmuş. Projenin yaratıcısı Bahar Saygılıer, “Masallar çocukların dinleme ve hayal kurma becerisini geliştiren harika bir aracı, yüzyıllardır ölmeyen bir gelenek. Bu önemli geleneğin dijital çağın çocuklarına da ulaşabilmesi gerektiğini düşünüyorum.” Diyor.

Masallarla Büyü projesi altında klasik masallardan, yeni masallara kadar arındırılmış bir seri masal hazırlayan Saygılıer, “Her bir masalı tek tek inceliyorum. Pedagog arkadaşlarımdan konu ile alakalı bilgi alıyorum. Olumsuz etki yaratabilecek kısımları masalın orijinal yapısını bozmadan dikkatlice ayırıyoruz.”

Yeni nesil çocuklar, dijital dünya ile iç içe büyüyor. Onlar için yeterince çizgi film sunuluyor ancak masalların eğitimdeki yeri bambaşka… Çocuk eğitiminin en değerli parçalarından biri olan masalların da dijital çağa ayak uydurması gerektiğini düşünüyorum. Masallarla Büyü böyle bir düşüncenin parçası” diyor.

Çocukluğumuzun Masalları Dijital Dünya’da

Dijital çağın çocukları interneti yalnızca eğlence, oyun ya da çizgi film seyretmek için değil aynı zamanda eğitim ve öğrenme için de kullanıyor hal böyle olunca çocukluğumuzun en güzide masallarının da dijital platformlara girmesi gecikmedi…

Masallarla Büyü, yalın anlatımı birbirinden güzel müzik ve ses efektleriyle kısa sürede çocukların beğenisini topladı. Birbirinden güzel masallar, harika anlatım ve ses efektleriyle internette çocukları bekliyor.

İnternet üzerinde yazılı, sesli ve anlatımlı masallarla yeni nesil bir masal dünyası kuran Masallarla Büyü’nün yaratıcısı Bahar Saygılıer, “Masallarla Büyü 2 – 12 yaş arası çocukların hayal gücünü genişletecek birbirinden güzel klasik ve modern ve yeni masalları sosyal medya platformaları aracılığıyla masalları seven çocuklarla buluşturuyor… Çocuklar artık yatmadan önce tabletlerinden ya da bilgisayarlarından harika anlatımlarla, birbirinden güzel masalları dinleyerek uyuyor.

Yeni Nesil Çocuklara, Yeni Nesil Masallar

Masallarla Büyü, Bahar Saygılıer’in çocukluğundan feyz alarak yarattığı harika bir masal dünyası…

“Masallarla Büyü projesinin her bir aşaması kendi elimden çıkıyor. 2 ila 12 yaşına kadar masalları çok seven minik izleyicilerimiz var. Bazıları masalları gündüz dinlemeyi tercih ediyor, bazıları ise yatmadan önce masallarla büyü ile rüyalar alemine giriyor.”

“Masallarla Büyü’yü elimden geldiğince tüm platformlarda ulaşılır hale getirdim. Çocuklar masallar isterlerse instagram, facebook gibi sosyal medya mecralarından isterlerse youtube ya da internet sitesi üzerinden okuyabiliyorlar, dinleyebiliyorlar ya da izleyebiliyorlar.”

“Her bir çocuğun masal zevki farklı elbet… Ben klasik masallardan başladım. Her bir masal için öncelikle ufak bir geçmiş araştırması yapıyorum. Tek tek yazılmış varyasyonlarını okuyorum ve varsa araştırma makalelerine bakıyorum. Masalların yenilenmesinden yanayım elbet, ancak orijinal dokusunun da kaybolmasını istemiyorum. Bu konuda oldukça hassasım. Özellikle klasik masalları anlatırken, temel yapı taşlarına dokunmadan ancak çocukları rahatsız edebilecek ögelerden arındırarak anlatıyorum. Elbette yeni nesil masallara da ihtiyacımız var. Masallarla Büyü içerisinde onlar da var. Masalın sihirli dokusunu bozmadan yepyeni masallar hazırlayıp anlatıyorum. Bu yeni masallar da bazen izleyicilerle iletişim kurup, çocukları masal kahramanı yapıyoruz. Onların isimlerinin ve hatta karakter özelliklerinin geçtiği masallar hazırlıyorum. Onları en sevdikleri kahramanlarla, bir masalın içinde masal kahramanı yapıyorum. Bu çocukları oldukça heyecanlandırıyor.”

“Her şey hayallerle başlar biliyorsunuz, masallar hayal dünyasını geliştiren muhteşem bir aracı. Çocukların dinleme kabiliyetlerini geliştiriyor. Ses efektleriyle olaya renk katmayı ihmal etmiyorum. Çocuklar masalları dinlediklerinde, bir anlamda bunu beyinlerinde resmediyor ve canlandırıyor.”

“Genellikle 6-7 dakikalık kısa masallar tercih ediyorum ancak 25 dakikaya kadar ulaşan masallar var. İlerleyen süreçte farklı kategorilerde masallarımız da olacak, özellikle belirli konulara odaklanan masalları ayırmanın aileler için faydalı olacağını düşünüyorum. Dürüst bir insan olmanın, yalan söylememenin önemine değinen masalları bir arada bulabilecekler ya da çeşitli hayvanları öğreten masalları, her biri için vakit gerekiyor elbette… Elimden geldiğince çok çalışıyorum.

Animasyonlu Masal Anlatımları…

Masallarla Büyü içerisinde farklı varyasyonlar da masallar var. Masallarla Büyü projesinin sahibi Bahar Saygılıer, animasyonlu masalların da müjdesini verdi. “Bazı masal serilerimizde animasyonlarla masalları güçlendiriyoruz ancak bunu çizgi film gibi düşünmemek gerekiyor. Bunu çocukların ilgisini canlı tutmak için tercih ediyorum ancak yine de anlatım içerisinde animasyonları kısa tutarak çocuğa hayal gücünü kullanabilmesi için alan bırakıyoruz.

Masalların oldukça geniş bir yaş grubu var. Okuma yazmayı bilmeyenler gibi bilen çocuklar da masal okumayı ya da dinlemeyi seviyor. Masallarla Büyü ile alakalı konularda bu ayrımı gözetmeye çalışıyorum. İnternet sitesini hazırlarken de, çocukların rahat kullanacağı, onlara özel temiz bir site yaratmaya özen gösterdim. Günümüzde bazı önemli masal sitelerinde durum oldukça içler acısı… Site içerisinde çok farklı farklı konular var, aynı site içinde dolanırken tek tıkla çocuklarla alakası olmayan, yetişkinlerle ilgili içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Mesela yetişkinler için hazırlanmış korku hikayelerine… Çocukların sıklıkla internet ile baş başa kaldıkları bu zamanda, bu konuya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Masallarbuyu.com bu anlamda daha çok yeni, ancak ailelerin gönül rahatlığı ile tercih edebilecekleri bir site. Youtube’taki masal anlatımlarına oradan da erişebiliyorsunuz. Dinlemek isteyen için ses dosyaları, okumak isteyenler için güzel resimlerle dolu masallar hazırlıyorum.

Masal okumanın ve dinlemenin, kendini ifade edebilme becerisini ve Türkçe’yi geliştirdiğini biliyoruz. Kelimelerin anlamlarına hakim olan bir çocuk kendini her zaman daha iyi ifade edebilir. Masalları kendi başına okumayı tercih eden çocuklar için, masal içerisinde onları için yeni ya da zor olabilecek bir kelime geçiyorsa, üzerine gidip kelimenin anlamını öğrenebiliyorlar. Basit ama oldukça elverişli bir konu.

Masal Dinleme Alışkanlığı Oldukça Önemli

Masallar çocuklar tarafından hemen hemen her zaman ilgi gören bir konudur, belki annesi anlattığında seviyordur belki de bir dijital platformdan dinlerken uyuyordur. Bunun her türlüsü yararlı ve harika. Masal dinleme alışkanlığının bebeklik çağlarından itibaren başladığını biliyoruz. Masal dinleyerek büyüyen bebekler, kitap okumayı seven yetişkin çocuklara dönüşüyor. Masalların çocuklar için ne kadar önemli olduğunu anlamak ve onları küçük yaşlardan itibaren masal dinlemeye alıştırmak gerekiyor. Masal dinleyen çocukların kitap okuma alışkanlığı daha rahat gelişiyor. Olay örüntülerini, neden sonuç ilişkilerini daha rahat kurabilmeye başlıyor.