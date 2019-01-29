MAHKEMEDEN YENİ KARAR

HABER: AYŞENUR MAMA

Saruhan Hünel’in avukatı korunma dilekçesinde, “Müvekkilim beraat etse de basın eliyle adeta algı operasyonu yapılarak kişinin itibarına doğrudan saldıran haberler mi yapılacaktır? İftiraların sahibi eski muhabirdir ve basını adeta kendi emelleri doğrultusunda kullanmaktadır.” dedi.

Mahkeme, Saruhan Hünel’in korunma talepli dilekçesini kabul etti. Mahkeme, Eda Sönmez’in 3 ay süreyle Saruhan Hünel’e “şiddet tehdidi”, “hakaret”, “aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlar”da bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme, Eda Sönmez’in mahkeme kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da açıkladı. Eda Sönmez ise mahkemenin 3 aylık tedbir kararına itiraz etti. Mahkeme, Sönmez’in tedbir kararına itirazını reddetti.

Ünlü oyuncu Saruhan Hünel, eski sevgilisi Eda Sönmez’i darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan geçtiğimiz 25 Aralık’ta beraat etmişti.