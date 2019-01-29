Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101226
ALTIN
224.768
DOLAR
5.3466
STERLİN
7.0384
EURO
6.1174
Eduok, BB Erzurumspor ile 2.5 yıllığına anlaştı
Eduok, BB Erzurumspor ile 2.5...
Bakan Pakdemirli: O civcivler yaşayacak
Bakan Pakdemirli: O civcivler yaşayacak
Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Monte Carlo'da zafer Sebastien Ogier'in
Monte Carlo'da zafer Sebastien Ogier'in
Tatilde çocuğun besin alerjisi artıyor
Tatilde çocuğun besin alerjisi artıyor

MAHKEMEDEN YENİ KARAR

İstanbul Aile Mahkemesi, gazeteci Eda Sönmez hakkında eski sevgilisi Saruhan Hünel’e “şiddet tehdidi”, “hakaret” ve “küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlar”da bulunmaması yönünde karar aldı.

MAHKEMEDEN YENİ KARAR

İstanbul Aile Mahkemesi, gazeteci Eda Sönmez hakkında eski sevgilisi Saruhan Hünel’e “şiddet tehdidi”, “hakaret” ve “küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlar”da bulunmaması yönünde karar aldı.

29 Ocak 2019 Salı 11:03
0 Okunma
MAHKEMEDEN YENİ KARAR

HABER: AYŞENUR MAMA

Saruhan Hünel’in avukatı korunma dilekçesinde, “Müvekkilim beraat etse de basın eliyle adeta algı operasyonu yapılarak kişinin itibarına doğrudan saldıran haberler mi yapılacaktır? İftiraların sahibi eski muhabirdir ve basını adeta kendi emelleri doğrultusunda kullanmaktadır.” dedi.

Mahkeme, Saruhan Hünel’in korunma talepli dilekçesini kabul etti. Mahkeme, Eda Sönmez’in 3 ay süreyle Saruhan Hünel’e “şiddet tehdidi”, “hakaret”, “aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlar”da bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme, Eda Sönmez’in mahkeme kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da açıkladı. Eda Sönmez ise mahkemenin 3 aylık tedbir kararına itiraz etti. Mahkeme, Sönmez’in tedbir kararına itirazını reddetti.

Ünlü oyuncu Saruhan Hünel, eski sevgilisi Eda Sönmez’i darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan geçtiğimiz 25 Aralık’ta beraat etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Saruhan HünelAyşenur Mama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim şarkılarının en popüler ismi: Ali Altay
Seçim şarkılarının en popüler ismi: Ali Altay
Başöğretmen 90 Yaşında
Başöğretmen 90 Yaşında
Jüri yollarda
Jüri yollarda
Önce ödül verdiler sonra göbek atıp eğlendiler
Önce ödül verdiler sonra göbek atıp eğlendiler
Haliç’ten müziğin efsaneleri geçti!
Haliç’ten müziğin efsaneleri geçti!
Koray Avcı’dan müzik şöleni
Koray Avcı’dan müzik şöleni
Demet Sağıroğlu’ndan dobra açıklamalar
Demet Sağıroğlu’ndan dobra açıklamalar
Baba oğul sömestr tatili
Baba oğul sömestr tatili
Bu gizemli kadın kim?
Bu gizemli kadın kim?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ