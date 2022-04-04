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Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya, ünlülerle resim çekilmekten bıkmıyor!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya,2012 yılından beri 100'ün üzerinde ünlü ile resim çekildi. Ünlülerle selfie çekilebilmek için her seferinde Gebze'den  kilometrelerce yolu kendi imkanları ile gidiyor.  

04 Nisan 2022 Pazartesi 10:36
Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya, ünlülerle resim çekilmekten bıkmıyor!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan magazin gazetecisi 35 yaşındaki Sedat Sarıkaya’nın selfie ve fotoğraf çekildiği ünlülerin isimlerini duyanların ağzını açık bırakıyor. Uzun yıllardır müzik sektörünün ünlü isimleriyle selfie çekilebilmeyi  hedefleyen ve bunu adeta magazin gazeteciliği ile bütünleştiren getiren Sarıkaya, bu uğraş için her seferinde mesafe tanımaksızın kilometrelerce yol gidiyor. Sarıkaya, bazı durumlarda ise yolda bir ünlü ismi gördüğü zaman aracın durdurup pencereden fotoğraf çekiliyor. Zamanla adeta bir ‘Ünlü Avcısı’ haline gelen Sarıkaya, bu zamana kadar Ziynet Sali,Sinan Akçıl,Gonca Vuslateri,Eypio, İrem Derici, Hande Yener, Derya Uluğ, Cem Belevi , Atiye Deniz , Halil Sezai, Tuğba Yurt, İsmail YK ,Türkan Şoray, Merve Özbey,  Ebru Yaşar,Zahide Yetiş,Coşkun Sabah,Erol Köse,Niran Ünsal gibi bir çok ünlü isimle yan yana fotoğraf çektirdi.

Yanına gidip tanışma imkanı olan her ünlü isimle bir araya geleceğini vurgulayan Sarıkaya, magazin gazetecisi olarak ünlülerle selfie çekilmeye devam edeceğini de söyledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sedat Sarıkaya
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