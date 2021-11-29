Kuba Dragos'ta Nejat Alp rüzgârı

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Yeni nesil meyhanelerin öncülerinden olan ve son dönemin gözde eğlence mekanlarından biri olan Kuba Dragos’ta dün gece taverna müziğinin dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Nejat Alp sahne aldı.

İşletmeciliğini Alır Kardeşler Group tarafından yapılan Küba Dragos’ta sahne alan Nejat Alp gece boyunca sevilen şarkıları ünlü sanatçıyı izlemek için Hatay, Antalya ve birçok şehirden

Gelen misafirleri ile birlikte seslendirirken, geceye gelenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Nejat Alp’i bu gecesinde birçok ünlü dostu ile birlikte menajeri Umut Uzer yalnız bırakmazken ünlü sanatçı bu gece için Bodrum’dan İstanbul’a geldiği öğrenildi.

Gece sonrası kısa bir açıklama yapan Nejat Alp “Muhteşem bir atmosferde keyifli dakikalar geçirdik. Bu gecede beni yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür ediyorum” dedi.