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Korcan Yiğit’e nazar değmesin

Yeşim Değer Üstünkaya’nın yazısı için tıklayınız...

08 Kasım 2021 Pazartesi 17:32
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Korcan Yiğit’e nazar değmesin

YEŞİM DEĞER ÜSTÜNKAYA / İSTANBUL

Yaklaşık yedi yıllık bir geçmişimiz olan kıymetli dostum veteriner hekim, oyuncu, söz yazarı ve besteci Korcan Yiğit, sanat camiasında gerek sesi gerek sahnesi ve de güzel yüreğinden gelen yardımseverliğiyle sevilen bir sanatçıdır. Bende onu tanıma şerefine nail olan ender kişilerden biri olarak çok şanslı olduğumu düşünüyor ve sanat camiasına kazandırdıklarından dolayı kendisiyle gurur duyuyorum. Sahneye çıkış anındaki ihtişamı, sahnede duruşu bir yana şarkı söylemeye başladığı anda insanı alıp götüren o sesi yok mu, anlatılmaz yaşanır. 

Tanıdıkça hayran olacağınız sevgili Korcan Yiğit, ilkokula başladığında henüz beş yaşındaydı. Üniversiteye başladığında ise on yedi… 9 Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünün yetenek sınavını dereceyle kazanırken, aynı zamanda adımlarını hekimlik ve akademisyenlik üzerine hayal ettiği yaşama yönelik atmış, Veteriner Hekimlik bölümünü de başarıyla tutturmuştu. Tercihini bu yönde yapan Korcan Yiğit, mezun olur olmaz klinik açma girişiminde bulunsa da karşısına çıkan aksilikler nedeniyle bu hayalini gerçekleştirememiş ama sokak hayvanlarına yardım etmekten de geri kalmamıştı. Haklı olarak aklı bir yandan da müzik piyasasındaydı. “Belki de her şerde bir hayır vardır,” düşüncesiyle bir gün o tertemiz kadife sesini sanat camiasına duyurmaya karar verdi. Sonuçta insanın düşünceleriyle yaşadıkları arasında farklılıklar olabiliyor ve hepimiz kendimiz için belirlediğimiz yaşam çizgisinin dışına çıkabiliyoruz. Aldığı karar neticesinde müzik piyasasına giriş yapan Korcan Yiğit, turneler, yılbaşı programları, matineler, yardım konserleri, özel günlere dair hazırlanan geceler, radyo-televizyon programları ve röportajlara katılması dışında Muhteşem Yüzyıl, Kiraz Mevsimi, Tatlı İntikam gibi birçok dizide de yer alarak kısa sürede sanat dünyasının sevilen sanatçıları arasına girmeyi başaran bir isim olmuştur. Ataşehir, Biz Bize Fasıl’ da geniş dinleyici kitlesine sahip olan Korcan Yiğit, her cumartesi akşamı, “Korcan Yiğit Eğlendiriyor” sloganının hakkını vererek sahne alıyor. Yolu Ataşehir’den geçen geçmeyen herkesin uğrayıp kulaklarının pasını atmasını tavsiye ederim. 

Geniş bir şarkı repertuarına sahip olan sevgili Korcan Yiğit, dinleyen herkesi coşturan ilk şarkısı, “Şıkıdık mıkıdık” tan sonra sırasıyla Aşk, Çok Seviyorum ve Unutursun adlı şarkılarıyla müzik piyasasını sallamaya devam ederek, sevenlerini şimdi de “Nazar” adlı yeni şarkısıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Müziği Korcan Yiğit, sözleri yine Korcan Yiğit ve Zuhal Aktan’a ait olan Dinç Müzik etiketiyle yayınlanan “Nazar” adlı eğlenceli şarkının düzenlemesi başarılı prodüktör-aranjör Cüneyt Yalmaz’ a ait olup, klibi ise ödüllü yönetmen- fotoğrafçı Buğra Karaçam tarafından çekilmiştir. Sevgili dostumun 11 Kasım Perşembe günü müzik piyasasındaki yerini alacak olan yeni şarkısı, “Nazar” ı bende herkes gibi bende büyük bir heyecanla bekliyorum. Nazar değmesin, dinleyenin bol olsun sevgili Korcan Yiğit. 

Önce Vatan Gazetesi

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