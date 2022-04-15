KORAY ERDOĞAN’DAN ANLAMLI DAVET

HABER: DİNÇER KARACALAR

Devlet koruması altında olan kadınlar ve kız çocukları önceki akşam Dr. Koray Erdoğan’ın ev sahipliğindeki iftar yemeği davetine katıldı. Ataşehir’deki L’Olivetto Restaurant’ta gerçekleşen davette iş insanları ve ünlü isimler de bir araya geldi.

Sosyal sorumluluk projeleri içinde sıklıkla görülen oyuncu Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz de davete katılanlar arasındaydı.

İftar yemeğinde Koray Erdoğan tüm davetlilerle yakından ilgilendi. Erdoğan, Ramazan ayının güzelliğini hep birlikte paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek bu anlamlı akşamda davete katılan tüm misafirlerine teşekkür etti.