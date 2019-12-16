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KONSER SÜRESİ YETMEDİ

Gelen İstekler Konser Süresini Uzattırdı!

KONSER SÜRESİ YETMEDİ

Gelen İstekler Konser Süresini Uzattırdı!

16 Aralık 2019 Pazartesi 12:23
7 Okunma
KONSER SÜRESİ YETMEDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


Emre Aydın geçtiğimiz günlerde Caddebostan Kültür Merkezinde muhteşem bir konsere imza attı .Yoğun ilgi’nin olduğu konserde, yüzlerce kişi hep bir ağızdan Emre Aydın’a eşlik etti. Sahnedeki performansı ile izleyenleri büyüleyen Emre Aydın, şarkı aralarında yaptığı esprilerle ve çığlık atan hayranlarına verdiği cevaplarla CKM salonunda kahkaha tufanı yarattı.

Konser Süresi Yetmedi

Sahnede sevenlerini kırmayıp bütün isteklerini tek tek söyleyen Emre Aydın,

konser süresini uzatarak seyircisini bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Konser süresi’nin uzamasına rağmen seyircisinden kopamayan Emre Aydın, sahneden ayrılırken ‘’Gönül isterdi ki sabah’a kadar sizlerle şarkı söyleyelim, ama bize ayrılan süreyi bile aştık’’ diyerek seyircilerin alkışları ile şahane bir final yaptı.

Anahtar Kelimeler:
KONSER SÜRESİ YETMEDİEmre AydınYaşar Şenyüz
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