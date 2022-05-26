Kıbrıs’tan Ata’ya Selam

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kıbrıslıların yoğun ilgi gösterdiği konserine beyaz gömlek ve lacivert pantolonun kırmızı ceketle kombinlendiği bir takımla çıkan Erol Evgin, geceyi “Rüya” isimli şarkısının ardından söylediği; “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmaya kararlıyız. Yaşasın Cumhuriyetimiz” sözleriyle açtı.

Erol Evgin’le muhteşem gece

Gece boyunca geçmişten günümüze altın şarkılarını ve marşları izleyenlerle hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattı.