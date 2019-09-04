Keyif dolu 10 klip

BİR GRUP İŞ ADAMI TARAFINDAN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DESTEK VERMEK MAKSADI İLE KURULAN ‘‘MASKE ORKESTRA’’DAN

KEYİF DOLU 10 KLİP



YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Sosyal sorumluluk projelerine destek vermek amacı ile bir kaç gönüllü iş insanı tarafından kurulan Maske Orkestra 1,5 yıldır tamamlamaya çalıştıkları albümde sona geldiler. Müziği sadece keyif almak için yaptıklarını söyleyen grup elemanları aldıkları kararla albümlerinin adını keyif koydular. Keyif adlı albümde bulunan 10 şarkıya birden klip çeken grup, Bu klipleri en kısa zamanda bütün dijital platformlarda birden paylaşacağız dedi.

Maske Orkestra Sosyal Sorumluluk bilinci ile kuruldu

Asıl mesleği Moda Fotoğrafçılığı olan ve 80‘in üzerinde kişiye istidam sağlayarak kurmuş olduğu Maske matbaanın Yönetim Kurulu Başkanı olan Şenan Kerçin sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak maksadı ile tanıdığı müzik sevdalısı iş adamlarından oluşan bir arkadaş gurubu ile bundan yaklaşık 3 sene önce MASKE ORKESTRA’yı kurmuştu. Aslında her biri profesyonel müzisyen olan bu iş insanlarının bir çoğu konservatuar mezunu olup farklı farklı mesleklerde çalışıyorlardı. Hala konservatuarda okuyan Şenan Kerçin başkanlığında kurulan bu grupla 3 sene içinde bir çok sosyal sorumluluk projesinde konser vermişler ve yoğun istek üzerine bir çok defa da bar konserleri gerçekleştirmişlerdi. Gerçekleştirdikleri bu konserler sırasında elde ettikleri gelirle de ithiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye alarak destek olmuşlar.

En keyifli albüm

Geçen süre içerisinde işlerinin yoğunluğunu bahane ederek gruptan ayrılmalar olsa da çok kısa zamanda onların yerlerine yeni müzik sevdalısı profesyonel iş insanı arkadaşlarla takviye yapan grup 1.5 yıl önce kendi yaptıkları besteler için bir albüm yapma kararı aldı. Müziği keyif almak için yaptığını düşünen orkestra elemanları çalışmaların en başında albümün adını keyif koyma kararı aldı. Albümde ki 10 parçanın 8 tanesinin söz ve müziği grubun kendi elemanlarına ait olup 2 parça ise cover olarak albümde yerini almış. Albümde ki 2 şarkıyı grubun solistlerinden Hatice Yıldız, 1 şarkıyı Selin Selviler, 1 Tayfun Yılmaz okurken 6 şarkıyı da Eyüp Karaaslan seslendirdi. Orkestra’da bağlama’da Özgür Parlak, Klarnette Şenan Kerçin, Elektro gitarda Alp Tiner, Davulda Ergin Demirel, Klavye’de Emre Demirhan, Bas gitar da Özkan Kaya ve Perkison da Semih Ercan görev alıyor.

Klip’te Albüm’de Maske A.Ş tesisleri içinde gerçekleştirildi

1.5 yıl önce Albüm yapma kararı alan Maske Orkestra Grubu bu albümü gerçekleştirmek için Müzik stüdyosu aramış fakat stüdyoların kendi yoğunlukları nedeni ile verdikleri saatler, grupta çalan işadamlarının saatleri ile bir türlü uyuşmaması üzerine Seyrantepe’de bulunan Maske A.Ş tesisleri içinde yaklaşık 200 m2 lik bir bölümü, en gelişmiş cihazlarla donatarak kayıt stüdyosu ve prova stüdyosu haline getiren grup, çalışma saatleri problemini de bu şekilde çözmüş. Daha sonra stüdyonun boş kaldığı saatlerde dışardan gelen talepler doğrultusunda kiraya da veren Maske Orkestra bir daha stüdyo problemi yaşamadığı gibi ek bir gelir kaynağına da sahip olmuş. Kayıt stüdyosu; aynı zamanda grubun şefi de olan Emre Demirhan’a teslim edilmiş. Keyif adlı albümünde bulunan bütün eserlerin aranjesinde de Emre Demirhan’ın imzası bulunuyor. Grup aldıkları bir kararla aynı anda albümde bulunan 10 şarkıya birden klip çekme kararı almış, Maske Aş de kadrolu olarak çalışan Yönetmen Burak bey tarafından gerçekleştirilen klip çekiminde Maske şirketler grubuna ait olan mekanlar kullanılarak gerçekleştirildi.

Sosyal Sorumluluk Projelerine Destek

Mikrofonlarımıza konuşan Maske Orkestranın kurucusu kenan Kerçin; Bu grubun en başta kurulmasının en önemli nedeni olan Sosyal sorumluluk prorjelerine destek verme misyonumuz aynı şekilde devam ediiyor, bize gelen tüm sosyal sorumluluk prorejelerini inceliyoruz ve grup takvimimiz de ki müsaitliğe uyarak elimizden gelen en yüksek sayıda bu projelere Maske Orkestra olarak destek vermeye çalışıyoruz. Dedi.

İkinci Albümün Hazırlıklarına Başladık

Gelecekte daha çok halk konserleri yapmak istediklerini söyleyen grup elemanları, bu bizim ek işimiz ama biz kendi işlerimizden daha fazla bu işe önem veriyoruz, çünkü bu işten çok fazla keyif alıyoruz. Derken, albümün halkla buluşması sırasında büyük bir lansman geröekleştireceklerini ve gelen tepkiler doğrultusunda büyük oranda tamamlanmış olan ikinci albümlerini de tamamlayarak en kısa zamanda dinleyicileri ile buluşturmayı hayal ediyorlar.