KEŞKE HERKES YARDIMLARIYLA GÜNDEME GELSE!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

CZN Burak’ı sosyal medyada bilmeyen yoktur. Herkes onu yaptığı yemeklerle tanısa da yaptığı yardımlarla onu sevdi. Adıyaman’da bir aileye yaptığı yardım videosu CZN Burak’ı sosyal medyanın gündemine taşıdı. O kadar güzel bir video nasıl eleştirilir diye düşündüm. Bazı kötü niyetli insanlar CZN Burak’ı ‘duyar kasıyor’ şeklinde eleştirmiş. Evet yardımın gizlisi makbüldür fakat CZN Burak şovunu zaten yemekleriyle mekanlarıyla yapmış birisi. Burada ben CZN Burak’ın şov yaptığını düşünmüyorum, keşke herkes örnek alsa. Keşke her fenomen bu tarz haberlerle gündeme gelse. Helal olsun sana CZN Burak!