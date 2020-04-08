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Karantina günlerin, Erol Evgin'den Funda Arar'a doğum günü sürprizi

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, “Altın Düetler 2” albümünde Funda Arar ile birlikte seslendirdikleri “Deli Divane” isimli şarkısının stüdyo okumalarındaki özel görüntülerden hazırlanan video klibini 8 Nisan Çarşamba günü NetD Müzik ve Erol Evgin YouTube kanalından müzikseverlerle buluşturdu.

08 Nisan 2020 Çarşamba 15:09
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Karantina günlerin, Erol Evgin'den Funda Arar'a doğum günü sürprizi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

“Deli Divane”

Sözleri Çiğdem Talu’ya, müziği Melih Kibar’a, düzenlemesi İskender Paydaş’a ait olan “Deli Divane” nin video klibi için Arar ve Evgin; “Evde kaldığımız bu günlerde müziğin iyileştirici gücü herkese dokunsun, moral olsun” dediler.

Erol Evgin’den Funda Arar’a doğum günü sürprizi

Şarkının video klibinin Funda Arar’ın doğum gününde yayınlanmasıyla ilgili Erol Evgin; “Şarkımızın klibi Funda Arar’a bir doğum günü sürprizi olsun istedim. Sevgili Fundacığım, sana sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu uzun bir ömür diliyorum.” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 08.04.2020 15:13
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