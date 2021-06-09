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Karadeniz Müziğine Elektronik Altyapı

Burak Aksu "Dünya" isimli yeni şarkısını geçtiğimiz gün MYD Müzik Film Yapım etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:19
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Karadeniz Müziğine Elektronik Altyapı

Burak Aksu "Dünya" isimli yeni şarkısını geçtiğimiz gün MYD Müzik Film Yapım etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Karadeniz müziği ile elektronik altyapıları birleştiren şarkının sözleri, müziği ve düzenlemesi Bünyamin Aydar'a ait. Klip Yönetmenliğini Can Mete'nin üstlendiği "Dünya" isimli şarkının sözleri, bir gencin trajik bir biçimde hayatını kaybeden sevdiğine duyduğu hasreti konu alıyor. 13 yaşından beri bağlama çalarak müzik ile iç içe yaşadığını söyleyen Burak Aksu, türkülere olan sevgisini dile getirirken, müzikal yolculuğunda en büyük esin kaynağının Neşet Ertaş olduğunu söyledi. Burak Aksu, "Dünya" şarkısının ardından yeni şarkılarıyla da müzikseverlerin karşısında olacağı müjdesini verdi.

Yaşar Şenyüz

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Burak AksuDünya
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