KARACA’DAN KOVBOY POZU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Dişi kovboy

Yeni single’ını önümüzdeki ay yayınlamaya hazırlanan şarkıcı, objektif karşısına kovboyu andıran kıyafetiyle çıktı. Karaca; “Aslında ruhlarımız çok benzeşiyor. Ben de kovboylar gibi özgür ruhluyum” dedi.



