KARACA’DAN KOVBOY POZU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Dişi kovboy
Yeni single’ını önümüzdeki ay yayınlamaya hazırlanan şarkıcı, objektif karşısına kovboyu andıran kıyafetiyle çıktı. Karaca; “Aslında ruhlarımız çok benzeşiyor. Ben de kovboylar gibi özgür ruhluyum” dedi.
Türk pop müziğinin yenilikçi isimlerinden Reyhan Karaca, müzikal çalışmalarını sürdürdüğü Amerika’da yakın dostu ve video klip yönetmeni İsaac Angel’ın objektifine çok özel pozlar verdi.
Türk pop müziğinin yenilikçi isimlerinden Reyhan Karaca, müzikal çalışmalarını sürdürdüğü Amerika’da yakın dostu ve video klip yönetmeni İsaac Angel’ın objektifine çok özel pozlar verdi.
HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Dişi kovboy
Yeni single’ını önümüzdeki ay yayınlamaya hazırlanan şarkıcı, objektif karşısına kovboyu andıran kıyafetiyle çıktı. Karaca; “Aslında ruhlarımız çok benzeşiyor. Ben de kovboylar gibi özgür ruhluyum” dedi.