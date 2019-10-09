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KARACA’DAN KOVBOY POZU

Türk pop müziğinin yenilikçi isimlerinden Reyhan Karaca, müzikal çalışmalarını sürdürdüğü Amerika’da yakın dostu ve video klip yönetmeni İsaac Angel’ın objektifine çok özel pozlar verdi.

KARACA’DAN KOVBOY POZU

Türk pop müziğinin yenilikçi isimlerinden Reyhan Karaca, müzikal çalışmalarını sürdürdüğü Amerika’da yakın dostu ve video klip yönetmeni İsaac Angel’ın objektifine çok özel pozlar verdi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:16
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KARACA’DAN KOVBOY POZU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Dişi kovboy

Yeni single’ını önümüzdeki ay yayınlamaya hazırlanan şarkıcı, objektif karşısına kovboyu andıran kıyafetiyle çıktı. Karaca; “Aslında ruhlarımız çok benzeşiyor. Ben de kovboylar gibi özgür ruhluyum” dedi.


Son Güncelleme: 09.10.2019 07:35
Anahtar Kelimeler:
Yaşar ŞenyüzKARACA’DAN KOVBOY POZU
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