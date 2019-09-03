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Kapadokya’nın tanıtım Filmi rekor kırdı.

Başarılı iş adamı, sanatçı, fenomen kimliğiyle gündemi sıklıkla sarsan Mr. Jade, yönetmen yönüyle de fırtına gibi esiyor. 

Kapadokya’nın tanıtım Filmi rekor kırdı.

Başarılı iş adamı, sanatçı, fenomen kimliğiyle gündemi sıklıkla sarsan Mr. Jade, yönetmen yönüyle de fırtına gibi esiyor. 

03 Eylül 2019 Salı 19:14
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Kapadokya’nın tanıtım Filmi rekor kırdı.

HABER: DİNÇER KARACALAR

Başarılı iş adamı, sanatçı, fenomen kimliğiyle gündemi sıklıkla sarsan Mr. Jade, yönetmen yönüyle de fırtına gibi esiyor. 

Gerek yurtdışında, gerekse gittiği tatil bölgelerinde yaptığı drone çekimleriyle fırtına gibi esen Mr. Jade, son paylaştığı çekimiyle çekim tekniğinde zirve noktaya ulaştığını kanıtladı. 

Muhteşem “Kapadokya” çekimi

Özellikle baba ocağı olan Sivas’taki köyünde yaptığı drone çekimleriyle takipçilerini kendine hayran bırakan Mr. Jade, Kapadokya’da yaptığı çekimin görüntülerini İnstagram takipçileriyle paylaştı. 

Yönetmenlik de adım adım geliyor 

Şarkılarıyla ve düetleriyle sanat dünyasına bomba gibi giriş yapan Mr. Jade, çekimleriyle de sanatın her alanına ne kadar yatkın olduğunu kanıtlamış oldu. Ünlü şarkıcının profesyonel seviyedeki “Kapadokya” çekimi, Mr. Jade, yönetmen olarak sinema dünyasına da adım atacak mı sorularını beraberinde getirdi. 

Büyük çekiliş adından çok söz ettirecek

Takipçileriyle paylaştığı videoda çekilişle ödül imkanı da yaratan Mr. Jade, cappadocia cave resort and spa hotel sponsorluğunda 20bin tl değerinde tatil seçeceği sünüyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.09.2019 12:20
Anahtar Kelimeler:
Dinçer KaracalarYönetmenMr. JadeKapadokya
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