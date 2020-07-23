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Kanun Yıldırım ve Sedef Ergin’den ‘Tek Başına’ sürprizi

DJ ve prodüktör Kanun Yıldırım, yeni projesinde Sedef Ergin’le işbirliği yaptı. Ergin bir klasiği; “Tek Başına”yı Yıldırım’ın düzenlemesiyle yorumladı. “Tek Başına”, 22 Temmuz’da Alla Records etiketiyle yayınlandı.

23 Temmuz 2020 Perşembe 11:39
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Kanun Yıldırım ve Sedef Ergin’den ‘Tek Başına’ sürprizi

HABER: DİNÇER KARACALAR


“Bandıra Bandıra” cover’ının ardından yayınladığı “Ters Düz” ve “Öyle Olsun” şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sedef Ergin, sevenlerine yine bir cover sürprizi yaptı. Başarılı sanatçı, yeni single’ı için Ayten Alpman’ın sesiyle hafızalara kazınan “Tek Başına” şarkısını yorumladı.


BU İŞ BİRLİĞİ SES GETİRECEK


Sedef Ergin’in bu yeni single’ı, DJ ve aranjör Kanun Yıldırım’ın projesi. Sözleri Ülkü Aker’e, müziği LuigiAlbertelli ile Giancarlo Colonnello’ya ait şarkının düzenlemesine Yıldırım imza attı. 
Kanun Yıldırım, şarkının klibinde de Sedef Ergin’e eşlik etti. Yusufcan Özbilen yönetmenliğinde çekilen klipte ikili, Zeynep Bozkaya’nın styling’iyle kamera karşısına geçti. 


22 TEMMUZ’DA DİJİTAL PLATFORMLARDA


Kanun Yıldırım ve Sedef Ergin’in elinde farklı bir ruha bürünen “Tek Başına”, 22 Temmuz Çarşamba günü Alla Records etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Anahtar Kelimeler:
Kanun YıldırımSedef ErginTek BaşınaDinçer Karacalar
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