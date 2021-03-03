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Kadının adını tekrar hatırlatmak için bir araya geldik

Kadın dayanışmasını anlatmak, kadınların yüreğinde bir ses bir nefes olmak, toplumda ki kadın şiddetine dikkati çekmek adına; Kültür Bakanlığına bağlı Devlet sanatçıların bir araya gelerek, tamamen kendi emekleriyle yapılmış ve sadece kadınların çaldığı söylediği bir çalışma 'Kadındır'

03 Mart 2021 Çarşamba 15:29
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Kadının adını tekrar hatırlatmak için bir araya geldik

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
 

Zahide Özdemir'in, Sinem Hondoroğlu Irmak ve Senem Çine ile birlikte yer aldığı ilk teklisi "Kadındır" tüm dijital platformlarda yayımlandı. Sözlerini Emre Güney'in yazdığı bestesi Anonim olan 'Kadındır'ın video klibini Onur Bağcı çekti.

Kadındır projesinin müzik yönetmenliğini usta sanatçı Selçuk Murat Kızılateş yaptı.

Zahide Özdemir, ilk solo albümü olan "Kadındır" çalışmasını şu sözlerle anlattı:

"Tarihin en büyük kültürel mirasına sahip olan coğrafyamızın sevinçlerine acılarına, ekinine ekmeğine inancına vefasına Kadınımız her dönemde iz bırakmıştır. Bizler ise bu büyük mirası antik dönem lirizmi ve günümüz mistisizmi ile harmanlayıp, Kadim Kültürümüzün izlerinden sözlerinden yola çıktık. Kadının adını tekrar hatırlatmak için bir araya geldik ve telimiz, nefesimiz, sesimiz kadındır…"

Önce Vatan Gazetesi

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Kadının Adını Tekrar Hatırlatmak Için Bir Araya Geldik
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