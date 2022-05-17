Kaan Yıldırım’ın merakla beklenen yeni dizisi belli oldu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım “Hekimoğlu”nun hemen ardından “Mevlana” dizisinin kadrosuna katılmıştı. Yakışıklı oyuncu aylardır Konya’da Kale filmin sonbaharda TRT Dijital’de yayınlanacak dev prodüksiyonlu dizisinde kamera karşısına geçiyor. Can Ulkay’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Ali Aydın’ın ise yazdığı dizide Yıldırım, Devrim Özkan’la partner olmuştu.

Kaan Yıldırım’ın dijitalin ardından televizyona çekeceği yeni projesi de belli oldu. Ünlü oyuncu, Vahide Perçin’in yeni sezonda ATV’de yayınlanacak olan “Hakime Hanım” dizisiyle prensipte anlaştı. Yıldırım, Emre Aybek’in yöneteceği dizide hakime hanımın kızı Oylum’un yani Feyza Sevil Güngör’ün partneri olacak.