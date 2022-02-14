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Kaan Erten’den Aşk Şarkıları Albümü Yayında!

14 Şubat 2022 Pazartesi 11:25
Kaan Erten’den Aşk Şarkıları Albümü Yayında!

Haber: Aslan Sayım

Şarkılarıyla ve Tiyatro çalışmalarıyla adından bahsettiren başarılı yorumcu ve besteci Kaan Erten 14 şubat sevgililer gününe özel şarkılarıyla sizlerle..

Aranjör koltuğunda Paşahan Kaytan oturuyor.

Mix:Volkan Konuk, Kemal Çetkin

imzaları ile Kliplenen ve Net D ile diğer kanallarda yayınlanacak ‘Ekle Gönder’,’İsyan’,’Elise İçin’ İsyan(remix)

‘nı sıra, söz ve müziği Sezen Aksu’ya

ait olan ve orjinali Sibel Can

tarafından yorumlanan ‘Şükran’ın cover’ı ekim. 2022’de kliplenecek ve tüm sağlık çalışanları

ile Türk Tabipler Birliği’ne adanacak;

‘Sıkı Fıkı’,’Hak Vereceksin’de kliplenecek ve önümüzdeki günlerde kanallarda yer alacak.

‘aşk taçlandırdığı gibi çarmıha da gerer sizinhem besler büyütür hem de budar sizi

:kendinden başka birşey vermez aşk ne de sahip olmak ister;çünkü aşka aşk yeter,,Halil Cibran

Kaan Erten Fur Elise isimli çalışması 14 Şubatta radyolarda sizlerde 13.30'da Alanya Radyo1'de Onurlu Saatler'de Dj Onur'un Sevgililer Günü Özel Konuğu olacak..

 radyo1.net

15.00'da Hakkari Fm'de Bekir ile Hakkari Gündemi programı.. ve 14 şubat’ta Jeff Bistro sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. 

18 şubatta Aşka Dair Herşey albümü tüm dijital platformlarda

Albümde yer alan Şarkılar 

1.Ekle Gonder

Söz/Müzik:Kaan Erten

2.İsyan

Söz:Kaan Erten

Müzik:Kaan Erten Murat Yaprak

3.Şükran

Söz/Müzik:Sezen Aksu

4.Elise İçin(Fur Elise)

Söz:Kaan Erten

Müzik:Ludwig Van Beethoven

5.Yorum Yok

Söz/Müzik:Kaan Erten

6.Sıkı Fıkı

Söz/Müzik:Kaan Erten

7.Hak Vereceksin

Söz/Müzik:Kaan Erten

8.Biraz Sitem

Söz/Müzik:Kaan Erten

9.Ekle Gönder(akustik)

Söz/Müzik:Kaan Erten

10.İsyan(remix)

Söz:Kaan Erten

Müzik:Kaan Erten

           Murat Yaprak

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Kaan Ertenden Aşk Şarkıları Albümü Yayında
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