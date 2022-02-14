Kaan Erten’den Aşk Şarkıları Albümü Yayında!

Haber: Aslan Sayım
Şarkılarıyla ve Tiyatro çalışmalarıyla adından bahsettiren başarılı yorumcu ve besteci Kaan Erten 14 şubat sevgililer gününe özel şarkılarıyla sizlerle..
Aranjör koltuğunda Paşahan Kaytan oturuyor.
Mix:Volkan Konuk, Kemal Çetkin
imzaları ile Kliplenen ve Net D ile diğer kanallarda yayınlanacak ‘Ekle Gönder’,’İsyan’,’Elise İçin’ İsyan(remix)
‘nı sıra, söz ve müziği Sezen Aksu’ya
ait olan ve orjinali Sibel Can
tarafından yorumlanan ‘Şükran’ın cover’ı ekim. 2022’de kliplenecek ve tüm sağlık çalışanları
ile Türk Tabipler Birliği’ne adanacak;
‘Sıkı Fıkı’,’Hak Vereceksin’de kliplenecek ve önümüzdeki günlerde kanallarda yer alacak.
‘aşk taçlandırdığı gibi çarmıha da gerer sizinhem besler büyütür hem de budar sizi
:kendinden başka birşey vermez aşk ne de sahip olmak ister;çünkü aşka aşk yeter,,Halil Cibran
Kaan Erten Fur Elise isimli çalışması 14 Şubatta radyolarda sizlerde 13.30'da Alanya Radyo1'de Onurlu Saatler'de Dj Onur'un Sevgililer Günü Özel Konuğu olacak..
15.00'da Hakkari Fm'de Bekir ile Hakkari Gündemi programı.. ve 14 şubat’ta Jeff Bistro sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
18 şubatta Aşka Dair Herşey albümü tüm dijital platformlarda
Albümde yer alan Şarkılar
1.Ekle Gonder
Söz/Müzik:Kaan Erten
2.İsyan
Söz:Kaan Erten
Müzik:Kaan Erten Murat Yaprak
3.Şükran
Söz/Müzik:Sezen Aksu
4.Elise İçin(Fur Elise)
Söz:Kaan Erten
Müzik:Ludwig Van Beethoven
5.Yorum Yok
Söz/Müzik:Kaan Erten
6.Sıkı Fıkı
Söz/Müzik:Kaan Erten
7.Hak Vereceksin
Söz/Müzik:Kaan Erten
8.Biraz Sitem
Söz/Müzik:Kaan Erten
9.Ekle Gönder(akustik)
Söz/Müzik:Kaan Erten
10.İsyan(remix)
Söz:Kaan Erten
Müzik:Kaan Erten
Murat Yaprak