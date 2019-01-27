Jüri yollarda

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Ünlü oyuncular jürisi sinema için genç yetenekleri keşfetmek üzere Avrupa ve Azerbaycan seferine çıkarak yollara düştüler. Düseldorf ve Bakü’de yapılacak olan elemelerde “3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması“na katılacak olan finalistler belirlenecek.

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek “3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması“nın hazırlıkları başladı. 9 Nisan Salı günü final gecesi yapılacak olan, Vizyon Production ve Bonart Ajans işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın avrupa ve Azerbaycan elemeleri ise önümüzdeki günlerde yapılacak. Elemeleri yapacak olan jüri üyeleri Tamer Karadağlı, Wilma Elles, Salih Güney, yönetmen Avni Kütükoğlu, ses sanatçısı Ekin, birinci yarışmanın kraliçesi Dilara Gülsün Meydancı, ikinci yarışmanın kraliçesi Aslı Can, Av.Edip Önder, Av.Kasım Aksoy, Aylin Arasıl, Atilla Kaplakarslan ve Arif Işık’tan oluşuyor

Yarışmanın avrupa elemesi Avrupa Temsilcisi Gülnaz Ajans Akademi Gülnaz Çalıkoğlu organizasyonu ile 3 Şubat pazar günü Almanya’da Düsseldorf Hotel Casino İm Park Balo Salonu’nda, Azerbaycan Bakü Elemesi ise 23 Şubat pazar günü Azerbaycan temsilcisi Vusala- Said Eyyubqizi organizasyonuyla Bakü Dubai İnternational Hotel Balo Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yarışmanın ön jürisi tarafından seçilecek Avrupa ve Azerbaycan finalistleri daha sonra 31 Mart günü İstanbul Wow Hotel’de yapılacak elemelere katılacaklar. “3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması“nın elemelerine katılmak isteyenler için Düseldorf ve Bakü’de kayıtlar devam ediyor.