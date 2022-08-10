İSTANBUL’DAKİ HYDE PARK’TA İKİ KONSER BİRDEN…

HABER: BURHAN AKDAĞ

İstanbul’un ilk ve en büyük açık hava, kültür, sanat ve etkinlik alanı olan YBY - Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı’nda; Mayıs ayında başlayan konserler hız kesmeden devam ediyor: Sertab Erener 12 Ağustos’ta, Kubat 13 Ağustos’ta sevenleriyle İstanbul’daki Hyde Park olarak adlandırılan YBY-Yeni Bir Yaşam Kemerburgaz’da buluşacaklar.

Bu konserlerde içeceğinizle beraber yanınıza pusette bile olsa çocuklarınızı, varsa köpeğinizi veya diğer evcil hayvanlarınızı alarak, çimenlere sereceğiniz örtülerin üzerinde, isterseniz şezlong veya piknik masalarına oturarak, minderlere uzanarak hatta ayakta gönlünüzce dans edebileceğiniz bir ortamda; doğa ile baş başa sonsuz gökyüzünün ve yıldızların altında konser izlemenin tadına varacaksınız..

Konserler için alanın kapıları saat 15.00’ten itibaren müzikseverlere açılacak. Gün boyu alandaki rodeo, futbol, voleybol, masa tenisi, langırt, air hockey ve mini golf gibi pek çok eğlenceli ünitede hoşça vakit geçirecek ziyaretçiler; akşam olduğunda ise Sertab Erener ve Kubat’ın enfes müzik ziyafetiyle keyiflerine keyif katacaklar.

YBY konserlerinin pandemi sonrası dönemdeki en büyük avantajlarından biri de elbette ki sosyal mesafenizi tamamen kendinizin belirleyeceği sağlıklı bir ortam olması.

Ağustos ayından itibaren tüm hızıyla sürecek konserlerin detaylı bilgilerine @yenibiryasamjournal instagram hesabından ulaşılabilecek.

Konserin biletleri Biletix’in yanı sıra etkinlik alanı girişindeki gişeden de temin edilebilir.