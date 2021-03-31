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İspanyol Hayranlara Mesaj

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, İspanyol TV kanalı Divinity’nin sosyal medya hesapları aracılığıyla İspanyol hayranlarına mesaj gönderdi.

31 Mart 2021 Çarşamba 13:20
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İspanyol Hayranlara Mesaj

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
 

Müziklerini Murat Evgin’in yaptığı, geçtiğimiz yıl Kanal D ekranında yayınlanan, “Yaralı Kuşlar” dizisi “Ömer - Çalınmış Hayaller” adıyla Latin Amerika, Kolombiya, Porto Riko, Litvanya, Bosna Hersek’ten sonra İspanya’da da yayına girdi.

İspanyolca öğrendi

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız günleri online İspanyolca dersleri alarak değerlendiren Murat Evgin, İspanya’daki hayranlarına yayınladığı İspanyolca mesaj ve “Pajaros Heridos – Yaralı Kuşlar” şarkısı ile seslendi. Evgin’in mesajı, İspanyol TV kanalı Divinity’nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İspanyol Hayranlara MesajYaşar Şenyüz
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