İrem Sak, senarist oldu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Oyunculuk performansıyla başarısını sürdüren ünlü oyuncu İrem Sak yepyeni bir proje ile gelmeye hazırlanıyor. Oyunculuğun yanı sıra yazarlık yönüyle de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sak, dijital bir platform için “Modern Kadın” adlı kısa dizinin senaryosunu kaleme aldı.

Bugüne kadar birçok başarılı dizi ve film projesinde rol almış olan ünlü oyuncu İrem Sak, radikal bir karar aldı. Oyunculuğun yanı sıra yazarlık yönüyle de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan İrem Sak, dijital bir platform için “Modern Kadın” adlı kısa dizinin senaryosunu kaleme aldı. Çekimlerine devam edilen “Kuş Uçuşu” projesi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan güzel oyuncu, radikal bir karar aldı.

İrem Sak bugüne kadar oyunculuk performansıyla adından söz sıkça ettiriyordu. Sak, artık yazarlık yönüyle de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başarılı oyuncu kendi yazdığı, başrolünü de kendisinin oynayacağı "Modern Kadın" kod adlı projesini seyirciyle buluşturmak için büyük bir heyecan yaşıyor. Farklı farklı hikâyeleri anlatan 10 bölümlük dijital dizide kadınların dünyası etkileyici bir dille ele alınacak. Kendi hikayeleri ile ekranlarda yer almaya hazırlanan oyuncu kadın dünyasını etkileyici bir dille anlatacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Bu yeni dönem İrem Sak’ın kariyeri adına çok önemli bir kilometre taşı olacak. Oyuncu artık sadece kamera önünde olmayacak. Senaryo yazarlığı konusunda da kendisine güvenen ve sürekli kendisini geliştiren İrem Sak, hikayelerine izleyicilerinden gelecek yorumları da merakla bekliyor.