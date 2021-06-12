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İLK TEASER YAYINDA 

Yavuz Sultan Selim’in hayatı dev bir prodüksiyonla beyazperdede

12 Haziran 2021 Cumartesi 14:43
11 Okunma
İLK TEASER YAYINDA 

DİNÇER KARACALAR

İSTANBUL

“Yavuz: Adaletin Kılıcı” geliyor

Türk sinema tarihinin en büyük prodüksiyonlu filmi “Yavuz: Adaletin Kılıcı”

İlk Türk İslam halifesi ve 9. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’in hayatı, dev bir prodüksiyonla beyazperdeye taşınıyor. Yapımcılığını CY Medya’nın üstlendiği “Yavuz: Adaletin Kılıcı” adlı projenin cast çalışmalarına başlandı. Türk ve yabancı oyuncuların yer alacağı filmin çekimleri 2022 yılında Fas’ta yapılacak.

CY Grup bünyesinde kurulan CY Medya, geçen yıl çektiği “Muallim” (The Teacher) filmiyle sinema dünyasında büyük ses getirmiş, yapım uluslararası festivallerde çok sayıda ödül kazanmıştı. CY Medya bu kez Türk sinema tarihinin en büyük prodüksiyonlu sinema filmini çekmek için hazırlıklara başladı. Yapım şirketi, ilk Türk İslam halifesi olan, Osmanlı İmparatorluğu’nun 9’uncu padişahı Yavuz Sultan Selim’in (I. Selim) hayatını beyazperdeye taşıyacak.

DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİREN PADİŞAH

“Yavuz: Adaletin Kılıcı” adıyla çekilecek film, Yavuz Sultan Selim’in Osmanlı İmparatorluğu’nun kaderini, hatta doğrudan dünya tarihini değiştiren seçimlerini, iç hesaplaşmalarını ve başarılarını konu alacak. Yapımcılığını Halit Arabacı’nın üstlendiği dev projenin cast çalışmalarına başlandı. Filmde Türk oyuncuların yanı sıra yabancı oyuncular da rol alacak.

2023 YILINDA VİZYONDA OLACAK

“Yavuz: Adaletin Kılıcı”nın çekimlerini biri Türk, diğeri yabancı iki yönetmen birlikte yönetecek. Dekorasyon ve kostümler için hummalı bir hazırlık sürecine başlayan yapım ekibi, çekimleri 2022 yılında Fas’taki Atlas Stüdyoları’nda gerçekleştirmeyi planlıyor. Film, 2023 yılında vizyona girecek.

Teaserhttps://wetransfer.com/downloads/50205f73070d5acaf9dff3b82f0eb37320210608112130/d546fe08ae27d858a95d07ddf9131b2720210608112144/b5d17b

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Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sultan SelimTeaserBeyaz Perde
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