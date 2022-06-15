İhanete uğradı!

HAKAN KANBUROĞLU

Eşinin çevresini kullandı!

Amerika ve Türkiye'de oyuncu olan ve birçok yan rolde ekrana gelen Lucia Oskerova, artık başrollerde oynamak için ABD'de tanınan eşi Aslan Özer'in sosyal çevresini kullanmaya başladı. Dünyaca ünlü oyuncu Sean Penn ile arkadaşlığı yakın çevresi tarafından da bilinen Özer'in ABD merkezli pek çok oyunculuk ajansı ile de bağlantısı bulunmaktadır. İlişkilerinde tek taraflı olarak hayalini kurduğu oyunculukta ilerlemek isteyen Oskerova, Aslan Özer sayesinde Türkiye'de de birkaç film ve dizide rol almış; ünlü hocalardan oyunculuk dersi almıştır. Oskerova, ABD merkezli oyunculuk ajanslarına kaydolmuş; Oscar, Cannes, Venedik gibi festivallere davetli olarak katılma olanağı da bulmuştur. Lükse çok düşkün olan Oskerova'nın, kariyer ve gösteriş için bu evliliği istediği, Aslan ÖZER tarafından daha sonra anlaşılmış ve Lucia'nın alışveriş için günlük harcamalarının 10.000-USD'ye yaklaştığı günler dahi olmuştur.

Eşinin hırsızlığı karşısında şok oldu!

Oskerova kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanacağını düşünerek ünlü oyuncu Anthony Michael Hall ile yasak bir ilişki yaşamaya başladı. Aslan Özer'in bu durumu öğrenmesi üzerine Aslan Özer'in özel kasasında bulunan 3.500.000-USD değerindeki nakit, değerli taş ve takıyı gizlice alarak ABD'ye sevgilisinin yanına kaçtı. Bunun yanı sıra Slovakya'da aldığı lüks daireyi annesine devrederek kaçırmış ve gitmeden önce Aslan Özer'in kendisine hediye ettiği Porsche Cayenne arabasını satmış ve en kötüsü de Aslan Özer'in kendisini aldattığını iddia ederek avukatları aracılığıyla çok yüklü miktarda tazminat talebiyle boşanma davası açmıştır. Boşanma davası sırasında Aslan Özer'in Avustralya'da hali hazırda sona ermiş evliliği sebebiyle evliliğin iptaline karar verilmiş ve bu sebeple boşanma davası bakımından karar verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verilmiştir.

Oskerova'ya çifte mahkeme şoku!

Boşanma ve boşanma ile beraber tazminat planı suya düşen Lucia Oskerova, Aslan Özer'in imajını kirletmek amacıyla, zaten haberdar olduğu ilk evlilik meselesini sanki bilmiyormuş gibi magazin haberlerine servis etmiştir. Oysa Lucia Oskerova da aslında asıl memleketi Slovakya'da halen evli görünmektedir. Taraflar evlenmeden önce ilk evlilikleriyle alakalı bilgiye sahiptir. Lucia Oskerova evliliğin boşanma ile değil de iptal ile sona ermesi sebebiyle Türk Mahkemeleri önünde son kozunu oynamış, Aslan Özer'e aylık 5.000-TL'lik bir nafaka davası açmıştır. O sırada, sevgilisi A. Michael Hall ile ABD'nin pek çok şehrinde dolaşmakta, film galalarına katılmakta ve Instagram ve Facebook hesabından lüks yaşamı ile ilgili görüntüleri kendi eliyle takipçilerine sunmaktadır. Davanın açıldığı 2015 yılındaki dolar kuru düşünüldüğünde aylık 5.000-TL nafaka talebi, Lucia'nın ABD'deki lüks yaşamını karşılamaktan çok ama çok uzaktır. Lucia'nın lüks yaşamı ve A. Michael Hall ile beraberliğine ilişkin tespit tutanaklarının Aslan Özer'in avukatları tarafından sunulması sonucu mahkeme Lucia'nın nafakaya ihtiyacı olmadığına kanaat getirerek bu davayı da reddetmiştir. Lucia Özer, Türkiye'de kazanamadığını ABD'de almak için, bu sefer Aslan Özer'e Los Angeles Mahkemelerinde dava açmıştır. Bu esnada Lucia Oskerova ile A. Michael Hall nişanlandıklarını açıklamışlar ve evlilik hazırlığına başlamışlar. Boşanma davasında, elinde herhangi bir delil olmayan ve bu sebeple dava sonucunda bir ödeme alamayacağını anlayan Lucia Oskerova, Aslan Özer ile anlaşmalı olarak boşanmak zorunda kalmıştır. Bu anlaşma ile Lucia, evliliğin sona ermesinde Aslan Bey'in kusurlu olmadığını, boşanma sebebiyle herhangi bir talepte bulunmadığını da kabul etmiştir.

Kaynak: Sabah Gazetesi