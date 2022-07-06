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İBRAHİM BAĞIŞ REKORA KOŞUYOR

06 Temmuz 2022 Çarşamba 15:49
İBRAHİM BAĞIŞ REKORA KOŞUYOR

Ardı ardına yaptığı klipleriyle müzik dünyasında bir ilke imza atan hayırsever şarkıcı İbrahim Bağış, şarkılarıyla Ege sahillerini coşturmaya devam ediyor. Bağış’ın şarkıları sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.

Tam bir sanat aşığı olan ve söz müziği kendisine ait şarkılarına hayat veren yakışıklı şarkıcı İbrahim Bağış, müzik dünyasını sallamaya devam ediyor. Ukrayna ve Rus turistlerin büyük ilgisini çeken sanatçı, haraketli şarkılarıyla tatil beldelerinde sahillere renk katıyor. Bir süre önce piyasaya sürdüğü  ‘Bir Şarkım Var’ isimli şarkısının remix’ini yapan İbrahim Bağış, yaza damga vuracağını belirterek, ‘Büyük istek üzerine şarkımın remix halini de yaptım ve şarkıya ikinci kez klip çektim. Tüm dijital platformlarda yerini alan şarkım şimdiden listeleri zorlamaya başladı’dedi.

Almina Besra BABAR

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İBRAHİM BAĞIŞ REKORA KOŞUYOR
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