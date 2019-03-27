Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91079
ALTIN
227.832
DOLAR
5.3006
STERLİN
7.1997
EURO
5.9681
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyor
Hamza Yerlikaya: Aslan yattığı yerden kalkıyor
Hamza Yerlikaya: Aslan yattığı yerden...
Sarıyer’de Emel Sayın rüzgârı esti
Sarıyer’de Emel Sayın rüzgârı esti
‘Bilim Şenliği’nin 5’incisi düzenlenecek
‘Bilim Şenliği’nin 5’incisi düzenlenecek
Kalın bağırsak kanserinde ciddi risk faktörü: Kalıtım
Kalın bağırsak kanserinde ciddi risk...

Hollywood’a bir Türk star

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Hollywood’a bir Türk star

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

27 Mart 2019 Çarşamba 17:09
0 Okunma
Hollywood’a bir Türk star

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yılmaz Morgül hayır konseri vermek üzere Amerika’ya Los Angeles’ta sahneye çıktı. Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Los Angeles şubesi ile LOA / Apricot Tree derneği işbirliğiyle Los Angeles Vatican Banquet Hall’de düzenlenen özel gecede Yılmaz Morgül üç saat süren  ve hiçbir ücret almadığı bir  hayır konseri verdi. Türk ve Ermeni toplumlarının bir araya geldiği ve unutulmaz bir konser veren sanatçının katıldığı geceyi ev sahipliğini ise Egelsiz Yaşam Vakfı’nın Los Angeles şubesi başkanı Elif Pisacane ile  LOA / Apricot Tree derneğinin başkanı olan Doç.Dr. Ayşe Taşpınar Gatenyo yaptılar. DHF TV’den canlı yayınlanan gecenin geliri ise Türk ve Ermeni toplumlarını temsil eden iki dernek tarafından paylaşıldı. Los Angeles’daki geceye Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan, vakıf başkan yardımcısı Av. Edip Önder ve Amerika’da yaşayan Türk bilim adamı Ergün Karlıkovalı’da katıldılar. 

Yılmaz Morgül’ün Los Angeles turu…

Konser için gittiği Los Angeles’da şehir turu yapan Yılmaz Morgül, Hollywood yazısı manzarası önünde poz verirken, dünyaca ünlü yıldızlarının adlarının yazılı olduğu Hollywood Bulvarı ile Vine caddesi arasındaki meşhur  “Walk Of Fame” Şöhretler Yolu’nda da kendi adının yazılı olduğu yıldız  ile de poz verdi. Şehirde Çin mimarisi ile süslü ve önünde ünlü isimlerin el ve ayak izlerinin olduğu 2500 kişilik Grauman Çin Tiyatrosu önünde de poz veren  Yılmaz Morgül konser vermek için gittiği Los Angeles’ta keyifli bir zaman geçirmeyi de ihmal etmedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HollywoodYılmaz MorgülLos AngelesEngelsiz Yaşam Vakfı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydilge ve Eşi Yıl Dönümü Kutlaması
Aydilge ve Eşi Yıl Dönümü Kutlaması
Tayfun Sav yıllar sonra ‘Sahibinin Sesi’ ile sahnede
Tayfun Sav yıllar sonra ‘Sahibinin Sesi’ ile sahnede
Maske Orkestra’nın Keyif’i
Maske Orkestra’nın Keyif’i
Uhde Seçil’in pastacılık merakı
Uhde Seçil’in pastacılık merakı
Eski dosta vefa
Eski dosta vefa
İpek Tanrıyar evleniyor
İpek Tanrıyar evleniyor
Gelin Damat Fashion Day’de moda rüzgarı
Gelin Damat Fashion Day’de moda rüzgarı
Banu Noyan; Sokaktaki İnsanlar Seni Taniyorlarsa O Zaman Ünlüsün
Banu Noyan; Sokaktaki İnsanlar Seni Taniyorlarsa O Zaman Ünlüsün
Alper Aksoy "Ne Kadar Çok" diyor
Alper Aksoy "Ne Kadar Çok" diyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans