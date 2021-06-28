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HİLAL ÖNER, 'GURURLA' ÇIKTI

Sesinin duruluğuyla da dikkat çeken ve son olarak Ebru Gündeş'e vokalistlik yapan başarılı sanatçı Hilal Öner, ilk single çalışması ile merhaba dedi.

28 Haziran 2021 Pazartesi 13:04
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HİLAL ÖNER, 'GURURLA' ÇIKTI

HABER: AZİZ KARATAŞ

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet konservatuvarı mezunu olan ve şan dersleri veren, yıllarca birçok sanatçıya ve son olarak Ebru Gündeş'e vokalistlik yapan Hilal Öner, ilk single çalışması ile merhaba dedi. Hilal Nakri, sözü Gönül Şen'e, müziği Özkan Turgay'a ait olan Ebru Gündeş'in yıllar önce seslendirdiği 'Gurur' adlı şarkının düzenlemesini Çağlar Kocatepe üstlenmiş. Yıllarca müziğe emek verdiğini belirten Hilal Öner, ilk single çalışmasında aynı sahneyi paylaştığı Ebru Gündeş'in kendisini çok desteklediğini ve single cesaret verdiğini dile getirdi.

Hilal Öner'in, 'Gurur' adlı şarkısı Nakri Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HİLAL ÖNERGURURLA ÇIKTI
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