Hiç tanışmadan düet yaptılar

HABER: DİNÇER KARACALAR

Finansçı Qamar Saleem, Sona, Ankaha, Khelein, Janaan isimli şarkıları toplamda 10 milyon dinleyiciye ulaşmış bir sanatçı; Melis Erdoğan da hala Nilüfer'in back vokalliğini yapan ve çeşitli sahnelerde yer alan başarılı isim.

Profesyonel iş çevresinden oluşan chatgroupunda bir meslektaşının paylaşımıyla Melis Erdoğan'ın canlı performansını gören Qamar Saleem, sesini çok beğendiği Melis'e ulaştı ve ikili bir ilke imza attıkları ‘Dooriyan' isimli şarkıda buluştu.

Yarısı Urduca yarısı da Türkçe olan şarkının Urduca sözleri ödüllü söz yazarı Peer Zahoor; Türkçe sözleri ise başarılı vokal koçu Aylin Taşar ve Melis Erdoğan imzası taşıyor. 'Dooriyan' isimli şarkının müzik kaydı da video klip çekimi de iki ayrı ülkede yapıldı ve birleştirildi. Klip iki ayrı ülkede benzer mekanlarda çekilerek Qamar'ın ekibi tarafından montajlandı. YouTube ve dijital platformlarda yayına giren klip, kısa süre içerisinde çok ilgi görerek 4 milyon izlenme rakamına ulaştı.