YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

70’lerin ünlü popçuları 9. Kez POPSAV’ ın konserinde buluştu.

‘‘HEY GİDİ GÜNLER’’

POPSAV ın daha önce İstanbul ve Anadolu’da 8 kez sergilenen “Hey Gidi Günler” dinleti dizisinin dokuzuncusu “Kadıköy’e Merhaba!“ sloganıyla Bahariye Caddesi’nde bulunan Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Konser salonunda gerçekleşti.

70-80 ‘li yıllarda yaşamış olan her gencin çok yakından tanıdığı pop müziğin o zamanda ki starları geçtiğimiz akşam Kadıköy seyircisiyle buluştu. Biletleri günler öncesinden tükenen ‘‘Hey Gidi Günler’’ isimli müzik dinletisinde 1970 ler rüzgarı esti. Zeliha Sunal’ın sunup yönettiği gecenin etkinlik sorumluluğunu Mehmet Hayri Alkan gerçekleştirdi. Gece POPSAV Başkanı Baha Boduroğlun kısa bir konuşmasının ile başladı. İlk olarak sahneye hep birlikte çıkan sanatçılar 'Hey Gidi Günler' şarısını koro halde söyledikten sonra sırayla Funda, 5 Yıl önce 10 Yıl Sonra'nın solisti Nilgün Onatkut, Coşkun Demir, Güzin İle Baha Bilgen Bengü, Meral ve Zuhal kardeşler, ErsanErdura, Sevda Karaca, Kartal Kağan, Asu Maralman, Ercan Turgut, Rana Alagöz, sahnedeki yerlerini alarak şarkılarını seslendirdiler...

Konser sonrası kuliste izdiham

Konser bittikten sonra kulislerine dönen sanatçıları bir sürpriz bekliyordu. Sanatçıların onlarca hayranları kuis salonuna dolmuş ve ellerinde ki 45’lik plakları imzalatmak ve fotoğraf çektirebilmek için bir birleri ile yarıştılar.

Rahatsızlık geçiren Selçuk Alagöz geceye katılamadı

Sahne sırası kendine gelen Rana Alagöz, bir dönem Popsav’ın başkan yardımcılığını da yapan abisi Selçuk Alagöz’ün de geceye çok gelmek istediğini ama geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeni ile katılamadığını ama okudukları şarkılara besteleri ile hayat veren diğer abisinin sahnede olduğunu duyurarak, klavyenin başında oturan Ali Alagöz’ü seyirciye tanıttı.

Genç müzislenlere destek

Bu yıl 30 yaşına basan Popüler müzik ve sanat vakfı POPSAV.. Sadece türk pop müziğine hizmet etmekle kalmayıp STK’larla da çalışarak müzik yapmak isteyen ama maddi yetersizlikten bunu gerçekleştiremeyen gençlere de el uzatmayıyor. Albüm çıkardığı halde radyolarda yer bulamayan sanatçıların yeni şarkıları Radyo Popsav da yayınlanaya devam ediyor.