Haydinn Çorba İçmeye

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz gün Zeytinburnu Veliefendi hipodromunun arkasında hizmete giren Haydin Çorba adlı restaurantın açılışı pandemi yasaklarına rağmen oldukça yoğun bir ilgi gördü. Tekstil dünyasının yakından tanıdığı Metin Çelik ve Çetin Çelik’in İstanbul’umuza kazandırdıkları bu mekan Mimar İsmail Işık tarafından oldukça şık ve ferah bir şekilde dekore edilmiş. Geleneksel Türk Mutfağı’nı; doğal ve yöresel tatlarla en güzel şekilde harmanlayan mekanın favori yiyecekleri ise ninelerimizden bu güne sofralarımızda eksik olmayan çorbası. Zeytinburnu Belediye Başkanı, Zeytinburnu Kaymakamı, İstanbul 2.Bölge Milletvekili ve istanbul Protokol 'ünden bir çok misafirin katıldığı açılış töreni Trio ve keman show la geç saatlere kadar sürdü. Keyifli anların yaşandığı açılış törenini organize eden Tuncay Erkul; Bu mekan sanat ve sosyete dünyasının yeni bir adresi olmaya aday bir mekan olacak, İstanbul protokolü de keyifle çorba içip türk mutfağının en güzel tatlarını bulacakları bir adrese kavuştular. Dedi. Törenin sunuculuğunu üstlenen tescilli güzelimiz Neslihan Maltepe gelen misafirlerin yoğun bir ilgisine çekerken, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hiç kimseyi kırmayıp tek tek fotoğraf çektirdi.