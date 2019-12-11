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‘Hanımağa’ Aydan Gömügen Tuncay

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

‘Hanımağa’ Aydan Gömügen Tuncay

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

11 Aralık 2019 Çarşamba 00:00
8 Okunma
‘Hanımağa’ Aydan Gömügen Tuncay

YAŞAR ŞENYÜZ/İSTANBUL


Ege Kültürünün bir parçası olan DEVE GÜREŞLERİ bu sene Çanakkale Geyikli de 22Aralık 2019 pazar günü gerçekleşecek.. Bu organizasyonda ilk defa bir kadın ağalık yapacak. İstanbul cemiyet hayatından yakınen tanıdığımız Aydan Gömügen Tuncay bu organizasyonun Hanım ağası oldu. Konu ile ilgili olarak mikrofonlarımıza konuşan Tuncay; 10 yıldır Deve Güreşlerine Ağalık yapan bugün ki belediye başkanımı sayın Mevlüt Oruçogluyla dostlugumuz 1996 yılına dayanıyor..Geyikli ;benim için huzuru bulduğum tek belde..Yazları ailemle birlikte yaşadıgım ;zeytin ,zeytinyagı cenneti Geyiklinin bu yıl Deve Güreşleri Ağalığını bana vermesi beni çok gururlandırdı..Buraya geldiğimden beri belediyeye elimden geldiğince destekte bulundum..Bu sene de yeni yatırımlar yaparak beldede turizimin kalkınmasını saglayacagım..Televizyonlarda insanlar;deve güreşini gördükleri zaman hayvanların birbirlerine zarar verdiklerini düşünürler .Aslında;bu bir köpek ya da horoz dövüşü müsabakası değildir..Hayvanlar kesinlikle birbirlerine zarar vermez..Bu bir Ege kültürüdür..Ve biz bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz Herkesi 22Aralık ta Geyikliye bekliyoruz.. Dedi

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.12.2019 09:00
Anahtar Kelimeler:
Geyikli Deve GüreşleriHanımağaAydan Gömügen Tuncay
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