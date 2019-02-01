Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104273
ALTIN
220.880
DOLAR
5.2020
STERLİN
6.8088
EURO
5.9565
Boşanmak istemeyen kocasının iş yerini yaktı
Boşanmak istemeyen kocasının iş yerini...
THY'nin özel şoförlü lüks araçlı transfer hizmeti 20 noktaya çıktı
THY'nin özel şoförlü lüks araçlı...
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 24...
Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Çöken çatının altında kalmaktan son...
İnşaat paravanları otomobilin üzerine devrildi 
İnşaat paravanları otomobilin üzerine devrildi 

HALİÇ’TE DEMET AKALIN İZDİHAMI!

Demet Akalın önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen ‘Halkın Yıldızları’ konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluştu.

HALİÇ’TE DEMET AKALIN İZDİHAMI!

Demet Akalın önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen ‘Halkın Yıldızları’ konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluştu.

01 Şubat 2019 Cuma 12:01
0 Okunma
HALİÇ’TE DEMET AKALIN İZDİHAMI!

HABER: HASRET DİLEK DELİER

3000 KİŞİLİK SALONDA 3500 KİŞİ! 

Sahneye ‘Kulüp’ şarkısıyla çıkan Akalın, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını Haliç’i hınca hınç dolduran binlerle birlikte söyledi. Sanatçı, ‘Nasip Değilmiş, ‘Vur Gitsin Beni’ gibi dillerden düşmeyen şarkılarla duygu dolu anlar yaşatırken; ‘Erik Dalı, Ankara’nın Bağları, Hayatı Tespih Yapmışım’ gibi şarkılarla da Haliç’i adeta salladı. Poptan arabeske, Türk sanat müziğinden türküye 40’a yakın eser seslendiren sanatçı, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. 

Gecede Gülşah Saraçoğlu imzalı gri payetli bir kıyafetle sahne alan Demet Akalın, 10 dansçının eşlik ettiği şovlarıyla da sevenlerine görsel bir şölen yaşattı.

HALİÇ’TE DEV DÜET!

3500 müzikseverin alkışları ile eşlik ettiği gecede Demet Akalın'ı arabesk müziğin güçlü Sesi Serkan Kaya, eşi Okan Kurt ve kızı Hira da yalnız bırakmadı. Kendisini dinlemeye gelen Serkan Kaya’nın ‘Mesele’ şarkısını seslendirerek yanına giden Akalın, Haliç’te dev bir düete imza attı. İkilinin ‘Mesele’ düeti salonda büyük alkış aldı. 

AKALIN’DAN HAYRANINA 35 BİN LİRALIK YÜZÜK!

Konserin ortalarına doğru Akalın, evlilik düşündüklerini söyleyen bir çifti sahneye davet etti. Sahnede evlilik teklifi alan hayranına Akalın, düğün hediyesi olarak 35 bin lira değerinde 1.20 karat pırlanta yüzük hediye etti.

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PARİS’TE ÖĞRENCİLİK HEYECANI
PARİS’TE ÖĞRENCİLİK HEYECANI
BABAYLA KIZIN DANSI
BABAYLA KIZIN DANSI
PAMUKLARA SARACAK GÜLDEN’DEN YENİ ŞARKI
PAMUKLARA SARACAK GÜLDEN’DEN YENİ ŞARKI
İkinci proje
İkinci proje
Kayıkhane sahnesinde evlilik yıldönümü
Kayıkhane sahnesinde evlilik yıldönümü
Demet vazgeçti, Emirkan kaptı
Demet vazgeçti, Emirkan kaptı
Oyuncu Rojda Demirer: Yeni moda Rojda saçı
Oyuncu Rojda Demirer: Yeni moda Rojda saçı
Müslüm Gürses'in ayak seslerini Mr. Jade duyurdu
Müslüm Gürses'in ayak seslerini Mr. Jade duyurdu
Seren Serengil gelinlik giydi
Seren Serengil gelinlik giydi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ