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HABABAMIN DİŞLERİ SONAY HOCAYA EMANET

​​​​​Hababam sınıfı oyuncularından Teoman Ayık Tuncay Akça ve Ahmet Arıman da diş tedavileri için kendilerini Sonay öztan Gökhan’da emanet ettiler.

HABABAMIN DİŞLERİ SONAY HOCAYA EMANET

​​​​​Hababam sınıfı oyuncularından Teoman Ayık Tuncay Akça ve Ahmet Arıman da diş tedavileri için kendilerini Sonay öztan Gökhan’da emanet ettiler.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:18
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HABABAMIN DİŞLERİ SONAY HOCAYA EMANET

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hababam sınıfı oyuncularından Teoman Ayık Tuncay Akça ve Ahmet Arıman da diş tedavileri için kendilerini Sonay öztan Gökhan’da emanet ettiler. Ahmet Arıman yapılan İmplant tedavisinden çok memnun kalıp İngiliz damadını da İmplant tedavisi için Sonay hanıma getirdi, alt porselen dişleri değiştirilen Teoman Ayık artık daha güzel gülümsüyor. Hbabam ekibi ile güzel bir dostluk oluşturan Sonay öztan Gökhan çocukluğundan itibaren izlediği oyuncuların tedavisi ni yapmaktan son derece keyif aldığını onur duyduğunu söyledi.

Önce Vatan Gazetesi

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HABABAMIN DİŞLERİ SONAY HOCAYA EMANETYaşar Şenyüz
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