Gün batımı konserleri başladı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Elite World Asia Oteld’e gerçekleşen “Adalar manzarası eşliğinde gün batımları” konserlerinin ilk konuğu sevilen sanatçı Özge Metin oldu.

Grubu ile birlikte keman ve akerdeon çalıp şarkı söyleyen sanatçı ve arkadaşları, otelin havuz başında gerçekleştirdikleri konserde konuklara duygu dolu dakikalar yaşattılar. Adalar manzarası eşliğinde Türkçe ve birçok dilde söylenen şarkılara konuklar da eşlik etti. Menajeri Nedim Aka ‘nın Organize ettiği etkinlikte Özge Metin geçmişten günümüze bir repertuar sunarken, Adalar manzarasına karşı canlı müzik eşliğinde keyifli bir gece yaşandı. Yoğun ilgi gören konserin her hafta başka bir sanatçı ile geleneksel hale getirileceği öğrenildi.