GÜL TEREN HEPİMİZİN HESAPLAŞMA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Merhaba Gül nasılsın?

Çok iyiyim teşekkür ederim.

İlk şarkın Hesaplaşma Hayali ile karşımıza çıktın. Hayırlı olsun. Şarkıyla ilgili detay verir misin?

Çok teşekkür ederim. Hesaplaşma Hayali çok değerli müzisyen arkadaşım Özgün Kızıldağ tarafından yazıldı. Yönetmenliğini ben üstlendim. Aranjesini ise Murat Engin yaptı. İstanbul- Şile’de çektik klibi. Hepimizin büyük özverisiyle ortaya çıkmış bir şarkı.

Çok yeni olmasına rağmen çok dinlenildiğini görüyorum. Sen de şarkının bu kadar sevileceğini tahmin ediyor muydun?

Şarkının çok beğenileceğini elbette öngörüyorduk. Yaptığımız işe güveniyorduk. Bizi asıl memnun eden şarkının aynı zamanda sahiplenilmesi. Bence dinleyen herkes Hesaplaşma Hayali’ni çok sevdi.

Şarkı sana nasıl geldi var mı bir hikayesi?

Eserin mimarı sevgili Özgün Kızıldağ bana böyle bir proje teklifiyle geldi. Güvendiğim şarkılar var ve aklımda senden başkası yok. Kabul edersen girelim bu işe dedi. Şarkıları dinlediğim an bana ne zaman başlayacağımızı söyle dedim.

Şarkıyı çok güzel söylemişsin senin de büyük hesaplaşmaların oldu mu? Ya da hesaplaşmalarla ilgili ne düşünürsün?

Teşekkür ederim. Herkesin hayatta hesaplaşmaları olmuştur. Bunu sadece aşkla sınırlandırmak da doğru değil. Hayatta zaten hep bir hesaplaşma vardır.

Şarkıda da dediğin gibi her birimiz mutlaka hesaplaşma hayali yaşamışızdır. Peki karşılaştığın ilginç bir hesaplaşmaya şahit oldun mu?

Elbette. Sosyal yaşantımızda, belki bir spor müsabakasında, güncel bir olayda ya da devlet diplomasilerinde veya farklı alanlarda birçok hesaplaşmaya hepimiz tanık olduk ve olmaya devam ediyoruz.

Şarkının klibine değinelim istiyorum. Nasıl geçti klip çekimleri?

O kadar keyifli geçti ki. Bahsettiğim gibi Şile’de çektik. Yorulduğumu hissetmedim bile. Çok soğuktu çok üşüdüm ama çok mutluydum. Ekip de çok uyumluydu. Kimsenin mutsuz ayrılmadığını biliyorum. İnsan planlı olunca en zor görünen işler bile kolaylaşabiliyor.

Öğrendik ki Hesaplaşma Hayali, 4 şarkıdan oluşan bir proje. Diğer 3 şarkılar da böyle hareketli mi onlar hakkında bilgi verir misin? Ne zaman çıkaracaksın bu şarkıları bir plan belirlediniz mi?

İki hareketli şarkımız var ardından da yavaş, duygusal bir şarkıya yer vereceğiz. 4 şarkılık bir projeyle başladık ama şimdiden 20 şarkı için 5 yıllık planlamamızı yaptık bile. Art arda dinleyicilerimizle buluşturmayı umut ediyoruz.

Biraz seni tanıyalım istiyorum. Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nde müzik eğitimine halen devam ettiğini biliyorum. Okul nasıl gidiyor?

Aslında bu benim ikinci üniversitem daha önce Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film-Animasyon Bölümü’nü bitirdim. Bu projeyi tamamlayabilmek için bu sene dondurma kararı aldım ama işler rayına oturdu. Bu sene kaldığım yerden devam edeceğim.

Peki müzik eğitiminin önemi hakkında ne söylersin? Eğitim almadan da çok iyi yerlere gelen isimler hakkında görüşün nedir?

Ben eğitimli- alaylı ayrımı yapmıyorum. Doğru da bulmuyorum bunu. Eğitim tabii ki çok önemli ama bunun için bu anlamda diploma şart değil. Konservatuvar okumamasına rağmen çok donanımlı olan birçok müzisyen arkadaşım var. Müzik ruhunu bilgiyle harmanlayan müzisyenlere çok saygı duyuyorum.

Küçük yaşlardan beri müzik tutkusuyla büyümüşsün. Nasıl bir çocuktun, müzikle ilk buluşman nasıl oldu?

Erken yaşlardan kaybettiğim anneciğimin sesi çok güzeldi ve benim yeteneğimi keşfeden de odur. Beni hep şarkı söylemem için yüreklendirdi. Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum. Zamanla enstrümanlarla da tanışıp müzikal yolculuğuma devam ettim.

Ailenin müzik sektörünü seçme konusundaki görüşü ne idi?

Dediğim gibi annem en büyük destekçimdi. Ailem her zaman yanımda oldu zaten lisede de güzel sanatlar okudum. Hedeflerime yıllar öncesinde karar verdiğim için ailede kimse emin misin diye bir soru sormadı.

Şu sıralar müzik camiasını nasıl buluyorsun?

Tüketim dönemindeyiz. Üretim az. Erişilebilirlik kolay olduğu için şarkılara verilen değer de az oluyor. Toplumun önemli bir kısmı yüzeysel, 2 ay sonra unutulacak şarkıları da dinlemek istiyor eğlence amaçlı. Bu, kaliteli şarkı ortalamasını çok düşürdü ne yazık ki. Bundan 20 yıl sonra da dinlenilecek şarkılar da üretiliyor elbette. Bu bizi motive ediyor.

Sence müzik sektörü için yapılması gereken en büyük iş nedir?

Müzik sektöründe müzisyenlerin çoğu yalnız. Devleti daha çok yanında görmek istiyor. Sosyal haklar, daha iyi şartlar her müzisyenin dileği. Biz müzisyenlere de kaliteli işler yapmak, çok çalışmak düşüyor.

Yakında konserler, sahneler var mı?

Elbette. Takvimimizi sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. Dinleyicilerimiz de bizi sosyal medyamızdan takip edebilirler.

Bir müzik sanatçısı nasıl olmalı. En önemli kriter nedir?

Sosyal meselelere, ülke gündemine hâkim ve duyarlı olmalı her şeyden önce. Biz göz önünde olan insanlarız. Topluma örnek olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Müzikal anlamda ise; bir müzisyen heyecanını ve ruhunu hiçbir zaman kaybetmemeli ve üretimden vazgeçmemeli diye düşünüyorum.

Gelecek için ne tür planın var?

Çok güzel planlarım var. Bazı düet projelerim var. Kafamda bazı video klip projeleri var. Sürpriz diyelim biraz da merakta bırakalım sizleri.

Bu sektördeki kadınların yerini ve değerini nasıl buluyorsun?

Bence çok başarılıyız bu konuda. Gereken değeri de gördüğümüzü düşünüyorum. Bazı talihsiz çıkışları genele yaymak doğru değil. Biz gönlü güzel bir milletiz. Sanata da sanatçıya da gereken hürmeti göstermeyi biliyoruz.

Bu sıralar dinlediğin ilk üç favori şarkın nedir?

İlk üç. Çok zor söylemesi ama sizin için bir liste yapayım. Köfn - Bi’tek Ben Anlarım, Hadise - Hay Hay, Özgün Kızıldağ - Tarumar

Sosyal medya ve teknolojinin bu kadar gelişmiş olması hakkında ne düşünüyorsun?

Avantajları da var dezavantajları da. Herkesin kendine ait bir kanalının olması çok büyük bir avantaj. TV’lerin egemenliği yok oldu artık herkes sesini duyurabiliyor. Bu, denetime tabi tutulamadığından pek çok kalitesiz şeyi de beraberinde getirebiliyor maalesef. Ayrıca hızlı tüketimi de beraberinde getirdi bunlar da dezavantajları diyebilirim.

Yakın gelecekte ne tür projelerle bizlerle olacaksın?

Her gün Özgün ile deyim yerindeyse kafa patlatıyoruz. Özgün, güçlü şarkı yazmayacaksam yazmamın anlamı yok diyor. Ben de aynı kanıdayım. Kendi yazdığım şarkılar da var. Gücüne inandığımız birbirinden güzel şarkılarla yola devam edeceğiz.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Konserlerde görüşmek üzere. Size de bu keyifli röportaj için çok teşekkür ediyorum.

KUTU:

Doğum tarihi: 23.12.1995

Burcu: Oğlak

En sevdiği huyu: Çalışkan olmam

Sevmediği huyu: Müşkülpesent olmam

En sevdiği renk: Hepsi

En sevdiği söz: İmkânsız diye bir şey yoktur

Röportaj: Elif Hayvalı