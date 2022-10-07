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GÖZDE SUCU'dan Özgün SEZEN AKSU Yorumu

Sezen Aksu'nun müziğini yaptığı“ Tut Elimden” isimli eseri kendi stiliyle çok başarılı bir şekilde söyleyen Gözde Sucu, ikinci teklisini de dinleyiciyle buluşturdu.

07 Ekim 2022 Cuma 10:28
GÖZDE SUCU'dan Özgün SEZEN AKSU Yorumu

HABER: DİNÇER KARACALAR

İlk teklisi " Taze Bitti " klibi Youtube ve Net D kanalın da bir aydan kısa bir zamanda bir milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti.

Özellikle vokal performansıyla dikkat çeken çalışmada, şarkının duygusu Gözde Sucu’nun kendi duygusu ile bütünleşmiş halde.

“Tut Elimden” isimli parça, farklı, dinamik ve özgün bir yaklaşım ile uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir tekli niteliğinde.

Gözde Sucu’nun  kendi kızını oynattığı klipte  babasından sevgi ve şefkat görmeyen bir kızın hikayesine dokunaklı ve dramatik bir şekilde dikkat çekiyor.

Gözde Sucu önümüzdeki aylarda yeni şarkılarını da müzikseverlerin beğenisine sunacak.“Tut Elimden” teklisinin müziği Sezen Aksu’ya sözleri Aksu’nun sağ kolu Canan Çelikçi’ye ait.

Aranjesini ve klibin yönetmenliğini Okay Barış’ın üstlendiği şarkının gitarları Caner Güneysu tarafından çalındı. Mix masteringte ise Murat Acar imzası bulunuyor.

“Tut Elimden" Net D ve tüm dijital platformlarda yer aldı.

Youtube klip izleme linki: https://youtu.be/et8XdM1TQQM

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gözde SucuSezen Aksu
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