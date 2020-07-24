GÖRKEM SUBAŞI'NIN İLK KLİBİ YAYINDA!

İZMİR

ASLI MERCAN SARI

Yıllardır gitarı ve sesiyle çıktığı sahnelere iz bırakan İzmitli sanatçı Görkem Subaşı, Sonbahar adlı ilk single’ını 7 Nisan 2020 tarihinde yayına almıştı. Hızlıca müzik piyasasında adını duyuran Subaşı, yeni teklisiyle youtube da dinleyicileri ile buluştu. 3 Adım Müzik etiketiyle yayınlanan "Günaydın" isimli tekli çalışması, video klibiyle youtube kanalında netd müzik'te.

ÇEKİMLERİ İZMİT’TE YAPILDI

Çekimleri, İzmit’te gerçekleştirilen klip, 14 Temmuz Salı günü Youtube’da yayına girdi. Oldukça titiz çalışılan ve her detaya ayrı bir önem verilen klip çekiminde yönetmen koltuğunda Vedat İnce yer aldı. Teknikte Esra GEREN, kostümde de SOMA SARAR'ın sahibi Egemen KÖROĞLU genç müzisyene büyük destek verdi.

NETD MÜZİK FARKIYLA…

3 Adım Müzik etiketiyle yayınlanan "Günaydın" isimli tekli çalışması, video klibiyle youtube kanalında netd müzik'te yerini aldı. Takipçileri ve sevenleri tarafından geniş kitleye ulaşan klip, ilk 2 günde on binlerce izlendi.

Görkem Subaşı'nın, 3 Adım Müzik etiketiyle yayınlanan "Günaydın" isimli tekli çalışması, video klibiyle netd müzik'te. Söz & Müzik: Görkem Subaşı Düzenleme: ...

GÖRKEM SUBAŞI KİMDİR?

Görkem Subaşı, 17 Aralık 1992 yılında dünyaya geldi. Kocaeli / İzmit doğumlu. 5 kişiden oluşan çekirdek ailesi ile birlikte büyümüş. İlk eğitimi ailemden aldım her anlamda diyor. Onlara çok teşekkür ediyorum öncelikle diye de ekliyor. 1999 senesinde ilk gitarı ile tanışmış. Babası ablasına bir gitar almış ve ablası öğrenmek için kursa gidiyormuş ama devam etmemiş kendisi de fırsattan istifade kapmış gitarı elinden. Ufak kitaplar varmış ablasının, onlara baka baka bir kaç bir şey öğrendim gitara dair diyor. Sonra yavaş yavaş geliştirdim. O dönemlerde internet ya da YouTube gibi video izleyerek öğrenilecek bir mecra yoktu. Ama bu yolda en büyük destekçim babamdır. Babam piyanisttir, beni müzik için yönlendiren en büyük desteğimdir kendisi. İlk öğretmenimdir hatta. Babamın yönlendirmeleri ve müzikal öğretileri sayesinde Kocaeli Büyükşehir belediyesi konservatuvarını kazandım ve müzikal olarak ilk eğitimimi 6 sene boyunda orada aldım ve eğitimimi tamamladım. Bu süreç içerisinde ufak tefek sahneler yapmaya başladım. Kafeler vb. Gibi yerlerde. İlk sahnemi babamla yaptım hatta. Müthiş heyecanlı bir andır benim için. Ömrüm boyunca asla unutmayacağım. O kadar heyecanlanmıştım ki sahnede şarkıların sözlerini unutuyordum artık. Sonrasında babamla sahnelere devam ettim onların orkestrasıyla birlikte sahnelerine katılıyordum. Ama bir yerden sonra kendi ekibimi oluşturmak istedim ve bir kaç müzisyen arkadaşla tanıştım onlarla sahnelere devam ettik. Keyifli zamanlardı. 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünü kazandım. Okuluma devam ederken artık aktif olarak sahne yapıyordum. Benim aşk dediğim müzik artık aynı zaman da işim haline de gelmişti. Akabinde çok değerli arkadaşım Onur Gülen in kurmuş olduğu hayalperest orkestrasıyla tanıştım kendisinin gruptan ayrılması üzerine grubun vokaline ben geçtim. Buradan selam olsun Onu’ a çok. Sonrasında orkestramla birlikte büyük güzel sahneler yaptık keyifli zamanlar geçirdik hala daha hayalperest orkestrasıyla birlikte sahnedeyim. Orkestrada emeği geçen tüm müzisyen arkadaşlarıma da kocaman selam olsun.

Müzik yapmak benim için bir aşk. Sahnede olmak konserler turneler o koşuşturma hali bile, söz konusu müzikse yormuyor beni gerçekten. Uzun zamandır aklımda olan ama hayata geçiremediğim single çalışmamı yayınladım yakın zamanda. İsmi “Sonbahar” bir günümdeki vaktimin çoğunu evimdeki stüdyomda geçiriyorum. Yeni eserler yaratmak ya da cover şarkı kayıtları için. Müzik haricinde ise hala okumaya devam ediyorum. Kocaeli üniversitesinde yüksek lisanstayım. Sosyal biriyim arkadaşlarımla çok vakit geçiririm ailemle de aynı şekilde sevdiğim her şeye vakit ayırmaya çalışıyorum en çokta müziğe ifadelerini kullanan başarılı sanatçı GÖRKEM SUBAŞININ GÜNAYDIN İSİMLİ İLK KLİBİ YAYINLANDI.

Haber: Aslı M. Sarı