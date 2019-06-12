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Göksel'den "Hiç Yok" geldi

Sevilen şarkıcı Göksel'in “HİÇ YOK” isimli yepyeni single’ı 14 Haziran Cuma günü çıkıyor.

Göksel'den "Hiç Yok" geldi

Sevilen şarkıcı Göksel'in “HİÇ YOK” isimli yepyeni single’ı 14 Haziran Cuma günü çıkıyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:09
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Göksel'den "Hiç Yok" geldi

İSTANBUL- Geçtiğimiz aylarda yayınladığı BU DA GEÇECEK çalışmasıyla müzik listelerini alt üst eden başarılı sanatçı Göksel’in sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise başarılı aranjör Ozan Çolakoğlu’na ait olan HİÇ YOK isimli yepyeni single’ı 14 Haziran Cuma günü Avrupa Müzikmarkasıyla tüm dijital platformlarda ve radyolarda yerini alıyor.

“HİÇ YOK” 80’li yılların synth pop şarkılarına selam gönderirken, etkileyici sözleri, Göksel’in başarılı yorumu ve güçlü sound’u ile Türk Pop müziğine de yeni bir yol açıyor.
Geçmişin ışıltılı disco kraliçelerinden ilham alan Göksel, yenilikçi ve güçlü imajı ile dikkat çekiyor. Yönetmenliğini ve imaj fotoğraflarını ünlü moda fotoğrafçısı Koray Birand’ın üstlendiği çekimlerde, sanatçının kostümleri Özlem Kaya ve Özgür Masur tarafından tasarlandı. Bu özel çalışmada Göksel’in stil danışmanlığını ise Burak Sanuk üstlendi.
Göksel’in “HİÇ YOK” adını verdiği yeni single’ını tüm dijital müzik platformlarında bulabilirsiniz.
Haber: Elif Hayvalı

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BU DA GEÇECEKHiç Yok14 Haziran Cuma GünüElif HayvalıOzan çolakoğluGöksel
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