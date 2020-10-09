Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1166
ALTIN
487.049
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2441
EURO
9.2684
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere...
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek...
"İyot eksikliği kansere neden olabilir"
"İyot eksikliği kansere neden olabilir"
Ermeni Kurmay Albay ağır yaralandı
Son Dakika
Ermeni Kurmay Albay ağır yaralandı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
Son Dakika
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
İş fırsatları için hemen tıkla!

GENÇ ŞARKICI SON ANDA VİRÜSE YAKALANDI

Oğuz Saral'a nazar değdi.

09 Ekim 2020 Cuma 18:19
5 Okunma
GENÇ ŞARKICI SON ANDA VİRÜSE YAKALANDI

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

Geçtiğimiz günlerde bestesi ünlü şarkıcı Emre Kaya'ya ait, düzenlemesini Osman Çetin'in yaptığı "Heves" adlı ilk parçasıyla hayranlarıyla buluşan Oğuz Saral, Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen mesajın ekran görüntüsünü paylaşan taze solist, altına şu satırları not düştü: "İtiraf ediyorum. Talihsizliğin böylesi deyip büyük nazar diyorum. İlk kanala çıkmama 10 dakika kala bunu öğrendim. Hem ağladım hem mutlu oldum. Değişik duygular içerisindeyim arkadaşlar. Karantinadayım. 13 Ekim'de son bulacak." Saral'ın bu örnek davranışı, yakın çevresi tarafından taktir edilirken hayranları geçmiş olsun dilekleriyle yakışıklı şarkıcının mesaj kutusunu kilitledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ismail GökgezOğuz SaralVirüsönce VatanMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sidar Baran Taş Karavanı İle Geliyor!
Sidar Baran Taş Karavanı İle Geliyor!
ANNEMİN DUALARI İŞE YARIYOR
ANNEMİN DUALARI İŞE YARIYOR
Kenan Doğulu Dansa Kaldıracak…
Kenan Doğulu Dansa Kaldıracak…
Marka Yüzü Oldu
Marka Yüzü Oldu
SONU AYNA’ dedi…
SONU AYNA’ dedi…
Erol Evgin’den anlamlı mesaj
Erol Evgin’den anlamlı mesaj
Fabrika İşcisiydi, Şöhreti Yakaladı
Fabrika İşcisiydi, Şöhreti Yakaladı
Murat Parasayar: Sahneyi Özlüyorum
Murat Parasayar: Sahneyi Özlüyorum
Olgun Portakal ve Can Erik’ten sonra ÇETİN CEVİZ GELİYOR
Olgun Portakal ve Can Erik’ten sonra ÇETİN CEVİZ GELİYOR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma