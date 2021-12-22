Gazeteci Aslan Sayım’dan Gülben Ergen’e Sert Sözler! 

Haber: Leyla Işıkoğlu

Yaptığı röportajlarla adını duyuran ödüllü gazeteci ve Basın danışmanı Aslan Sayım’dan Şarkıcı Gülben Ergen’e ağır sözler!

Uzun süredir bir proje içinde olmayan Gülben Ergen yine dikkatleri üzerine çekmek için yapacağını yaptı! Hülya Avşar zor günlerde simit yemeliyiz açıklaması ile yine gündeme bomba etkisi yaratmışken Chp genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hülya Avşar’a o kim? O da sanatçımı diyerek dikkatleri çekmek ve adından bahsettirmek için röportaj vermişti. Bunun üzerine olaylardan bir gün sonra ortalarda görünmeyen ve eski popülerliği kalmayan şarkıcı Gülben Ergen ise Kemal Kılıçdaroğlu nun röportajını sayfasında yayınlayarak şunları yazdı; Sanatçı dik durur! Sanatçı rüzgara karşı yürür… Sanatçı aykırıdır. Aykırılığın uyumudur sanat Ne Akp li ne Chp li ne Mhp li kimse üstüne alınıp ötekileştirmesin. Teşekkürler Kemal Kılıçdaroğlu diyerek şükranlarını iletti. Bir çok kişi Gülben Ergeni Ağır eleştirirken Gazeteci Aslan Sayım ise o paylaşımın altına şunları yazdı: Yıllarca kıyaslandığınız ve onun gölgesinde polemiklerinizle bir yerlere gelmeye çalıştığınız isme O sanatçı mı? Dediği için mi hoşunuza gitmiş belli ki lakin Kemal Kılıçdaroğlu, Hülya Avşar kadar başarılı olabilmiş mi? Boş söylemleriyle konuşuyor sadece! Güzelim partiyide bitirdiğini düşünüyorum bende istifa etsin ve yerine Ekrem İmamoğlu gelsin! Hülya Avşar’ın Sanatçılığı tartışmaya açık bir konu değildir zira biz izledik yıllarca filmlerini, dizilerini, reklamlarını, programlarını biz dinledik şarkılarını Türkiye olarak! Hülya sanatçı değilse eğer Gülben hanım sizi hiç düşünemiyorum siz ne oluyorsunuz? Çok gereksiz bir paylaşım olmuş bu tabi sizede hak veriyorum yıllardır ortalarda yoksunuz eksi popülerliğinizde kalmadı Ekranları Seren Serengile Sahneleri Hülya Avşar’a kaptırdınız. Arada bir Seda Sayan sayesinde Sahne alıyormuşsunuz... Birinciler yine belli Gülben hanım..