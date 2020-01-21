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FEYYAZ’DAN ‘’GİDENE’’

FEYYAZ’DAN ‘’GİDENE’’

21 Ocak 2020 Salı 18:07
5 Okunma
FEYYAZ’DAN ‘’GİDENE’’

YORUM: HAKAN KANBUROĞLU

Feyyaz ‘Gidene’ adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. O Ses Türkiye yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Feyyaz’ın şarkısının sözü, müziği ve aranjesi Onurr imzalı. Ben Feyyaz’ın şarkısını YouTube’ta gezinirken duydum ve abonesi oldum. Duyar Duymaz sözlerin Onurr’un kalbinden çıktığını hissettim. Muhteşem bir yetenek Onurr. Feyyaz da yetenekli yepyeni bir isim. Sesiyle kulaklarımızın beğenisini kazanan Feyyaz, klipte yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Star ışığı var bu çocukta benden söylemesi. Hele ki Ajda Pekkan’ın sahne tecrübesinden beslenmiş biri olması onun duruşuna duruş katıyor. Işığı bambaşka. Bir de Ajda hanımın konserinde çekilen görüntülerini izleyin diyorum, sahneye yakışıyor. DMC etiketi ile müzik marketlerde yer alan single çalışmasına Ajda Pekkan da tam destek verdi. Süperstar Ajda Pekkan "Gidene" isimli şarkıyı çok beğendiğini ve vokalisti Feyyaz Şerifoğlu'nu her zaman destek vereceğini söyledi. E daha ne olsun? Hem Süperstar’ın desteğini almış, hem de muhteşem bir ekip ile çalışmış. Kariyerini sağlam zemine oturtarak yoluna devam etmesi gelecekte kendisinden gurur duymasını sağlayacak.

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Son Güncelleme: 21.01.2020 10:10
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