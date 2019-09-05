Festivale İsmail YK damgası



ANKARA-’da Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen ve 30 Ağustos’ta başlayan 16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor. 8 Eylül’e kadar sürecek festivalin üçüncü gününde KKTC, Gaziantep ve Niğde derneklerinin organize ettiği etkinlikler yer aldı. Gösteri ekiplerinin şovlarıyla renklenen güne damgasını vuran ise İsmail YK oldu.



“ÇİKOLATA GİBİ”Yİ HEP BİR AĞIZDAN SÖYLEDİLER



Üçüncü günün finalinde sahneye çıkan İsmail YK’nın konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alanı dolduran on binlerce başkentli, ünlü sanatçının şarkıları eşliğinde keyifli bir gece geçirdi. Sevenleri, İsmail YK’nın son şarkısı “Çikolata Gibi”ye de hep bir ağızdan eşlik etti. Konserin sonunda Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel sahneye çıkarak ünlü sanatçıya plaket takdim etti. İsmail YK, dinleyicilerinin alkış ve tezahüratları arasında sahneden ayrıldı.

Elif Hayvalı