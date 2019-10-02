Ferhat Şirin’e nazar değdi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

UZUN BİR ZAMANDIR FASHION WEEK’İN DEĞİŞMEZ MANKENİ FERHAT ŞİRİN’’ NAZAR DEĞDİ

Türk podyumların en sıra dışı Androjen süper modeli Ferhat Şirin. Bursa fashion week "de podyumda taşıdığı Beyaz farklı tasarim ile bursalı hayranlarını. Kendine hayran bıraktı. Podyuma son çıkışı sırasında ayağına çivi batan Ferhat Şirin son çıkışını tamamlayamadan acı içinde kulisine geri dönmüş.

Mercedes-benz fashion week ile başlayan Modellik kariyerinde hizla ilerleyen eski gazeteci, şimdinin tek androjen modeli Ferhat Şirin ‘podyumu çok seviyorum diyor ve ekliyor, Kendimi en huzurlu hissettiğim zaman genelde sokakda yürümek, sağlık olarak 'da vucut ritminin en şifası benim için.

Podyum biraz kısa kalıyor ama o üç dört dakikalık zaman birimini en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Son defilemde bir farklılık daha keşfettim podyumda mankenlik ile birlikte oyunculuk 'da yaptığımı gördüm. Anladım ki defileye gelen konukların beni hayranlıkla izlemeleri bu yüzden,

tasarıma ruhumu katıyorum. Ve artık uluslarası defilelerde boy göstermek zamanı geldi, önümüzdeki on gün sonra İtalya 'için moda çekimimiz var, her şey daha 'da güzele doğru gidiyor . Umutlarımın ve hayallerimin gerçeğe dönüşmesi ise benim için daha 'da başka mucize yollar demek olduğu anladım.

Aslında bu bahanesi amacım daha güzel faydalı sosyal projeler de yer alabilmek. Dedi. Bir taraftan evinde iyileşmeye çalışan Ferhat Şirin aynı zamanda yattığı yerden yeni projeleri için de çalışmaya devam ediyor.