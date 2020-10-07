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Fabrika İşcisiydi, Şöhreti Yakaladı

Fabrika İşçisiyken Milyonların Sevgilisi Oldu

07 Ekim 2020 Çarşamba 15:58
5 Okunma
Fabrika İşcisiydi, Şöhreti Yakaladı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


Almanya’da yıllar önce Volkswagen fabrikasında işçi olarak çalışan Kadr, yıllarca müzik yapmanın hayalini kurmuştu. Bir gün hayalini gerçekleştirmeye karar verip stüdyoya girdiğinde bugünleri o bile hayal edememişti. Zalim Dünya, Leyla, Gece Kararır gibi şarkılarla YouTube’da yüz milyonlarca izlenmeye kısa sürede ulaşan Kadr, önce Almanya’da sonra da Türkiye’de herkes tarafından tanınmaya başladı

Türk Filmlerinde Bile Böyle Hikaye Yok

Farklı müzik tarzı ve kendine özgü yorumuyla milli futbolcularımız Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerin dikkatini çekmiş ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarla bir anda dikkatlerini üzerine çekmişti. Fabrika işçiliğinden kısa sürede sahnede binlerce kişiye şarkı söylemeye başlayan Kadr’ın hikayesi Türk filmlerinde bile göremediğimiz türden.

Her zaman hayallerinin peşinden koşan Kadr, geldiği yeri ve gurbetçilerimizi hiçbir zaman unutmayarak rüyasını yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Önce Vatan Gazetesi

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Fabrika İşcisiydiŞöhreti YakaladıYaşar Şenyüz
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