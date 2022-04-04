EVRENCAN GÜNDÜZ YENİ ŞARKISI ‘KESSO’YU OYUNCU NAZ ÖZGÜLÜŞ İLE SESLENDİRİYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kesso şarkısının fikri, 2019‘da bir Haziran sabahı, Evrencan’ın "keşke ‘Yeni Bir Şarkı’nın’ çocuğu bir şarkı olsa" demesiyle yeşerdi. "Neden kalpleri birleştiren, içinde sevgi, barış ve huzur olan bir şarkımız olmasın" diye Naz Özgülüş ile konuşurken birden Kesso’nun nakaratı belirmeye ve kalpleri ısıtan pozitif titreşimlerle dolu bu parça ortaya çıkmaya başladı.

Evrencan ve Naz "Dünyevi dillerde okunduğunda sanki bir anlamı yokmuş gibi gözüken, fakat söylemeye başladığında tüm kalpleri evrensel bir dile dönüştüren, çocukların saf ve pür enerjisini taşıyan ve çocuklardan alınan ilhamla ortaya çıkardığımız bu şarkı, sürekli ve birlikte söylendiğinde dünyayı daha da güzel bir yer haline getirecek. Şarkının sözleri, her canı sevmeye, saygı göstermeye, bir olmaya, büyüyerek çoğalmaya ve hep yeniden başlamaya davet ediyor. Bu şarkı Dünyamızın içinde bulunduğu kaotik durumu en saf ve pür hislerle temizlemeye niyet ediyor. Tüm çocuklara, gençlere, içindeki çocuğu sevgiyle büyüten yaş almışlara yani tüm canlara bu şarkı armağan olsun" diyor.



EVRENCAN GÜNDÜZ: 9 yaşında piyano derslerine başlayan Evrencan Gündüz 13 yaşında blues müziğe hayran olup 14 yaşında klasik gitar, 15 yaşında elektro gitar çalmayı öğrendi. 16 yaşında sokak müzisyeni oldu. Hayran kitlesi büyüdükçe sahnelere adım attı.

Evrencan Gündüz ve Uzaylılar adlı beş şarkılık ilk EP’sini 2017 yılında, 2018’de Mevsim Çiçekleri EP’sini, 2019’da ise türkülerimize yeni bir soluk getirdiği Bu Toprakların Sesleri ve Sabah Şarkıları EP’lerini yayınladı. Kendi Akustik Solo programlarının yanı sıra, grubu Uzaylılar ile konser, beste ve albüm çalışmalarına devam etmektedir.

NAZ ÖZGÜLÜŞ: Dilhan Naz Özgülüş 1990 yılında Kadıköy’de doğmuştur. Lise tiyatrosuyla başlayan oyunculuk serüveni, uzun yıllar Çocuk Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra ‘Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanmasıyla devam etmiştir.Tiyatro kariyerine Reha Özcan ile oynadığı “İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz” oyunuyla başlamıştır. Fox TV’de yayınlanan “Deli Gönül” dizisinde hayat verdiği “Venüs” rolü ile dikkat çekmiştir. Meltem Cumbul,

Ayşe Lebriz gibi önemli oyuncu ve yönetmenlerin oyunlarında yer almıştır. Babası Türk sanat müziği sanatçısı, annesi müzik öğretmeni olan Naz Özgülüş aynı zamanda müzikle de yakinen ilgilenmektedir.

KESSO KAHRAMANLAR

Söz-Müzik: Evrencan Gündüz & Naz Özgülüş

Gitar - Aranje: Evrencan Gündüz

Bass Gitar: Umut Oymak

Perküsyon: Kaan Ahıskalı

Klavye: Baturay Yarkın

Trompet: Ege Cengiz

Mix: Berk Kula

Master: Ahmet Gökhan Coşkun