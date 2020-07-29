EVREN BALGÖZ’ÜN İLK KİTABI RAFLARDA YERİNİ ALDI…

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yazar kitabı için; İnsanın kendi yarattığı labirentte hapsolmasını ve kurtuluş yollarını hatırlatmayı amaçlayan, “Düş Zamanı”ndan uzanan bir “İpucu Kitabı”dır. Kolektif bilincin yansımasıyla her bir bölüm, kendi içinde satır ve satır aralarıyla hatırlatmalar yaparken, bütünü görmek size yeni bir farkındalık kazandırabilir. Kişinin kendini ve yaşama onu nelerin bağladığının ipuçlarını gösteren masallar, mitler ve hikâyeler aynı zamanda kişinin kendini, yaşam içindeki yerini gözlemlemesine yardımcı olur ki bu en değerlisidir. “Masallar, Mitler ve Hikâyeler uyutmaz, uyandırır.” Yeter ki bizler bu uyanışın neresinde olduğumuzu fark edelim, kendimizi hikâye ve masallar aracılığıyla gözlemlerken, yaşamdaki rollerimizden soyunarak, aslolan öz ben’liğimizin arayışında ve peşinde olalım. Diyor.. “Ma’sal Mitoterapi” Tüm Kitapçılarda ve sizlerle buluşmaya artık hazır.