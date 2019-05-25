Ersan Yıkıl'la Gürledi

İSTANBUL- Dillerden düşmeyen ‘Tanrım’ şarkısıyla 120 milyondan fazla izlenme oranına ulaşan Ersan Er, yeni single’ının 'Yıkıl'ın yazın ruhuna uygun remiksini yayınladı. Yo Yapım etiketli remiks single Ersan Kılıç tarafından hazırlandı.

Kimseye benzemeyen, karakteristlik, etkileyici vokaliyle söylediği şarkılarda farklı bir atmosfer yaratan Ersan Er, yeni single’ı ‘Yıkıl’da kendi sınırları zorlayarak rap müzikle işbirliği yaptı.

Sözleri Mehmet Tokat’a, rap bölümü Zeo Jaweed'e, bestesi Zeynep Türkeş’e, aranjesi Erdem Kınay’a ait 'Yıkıl'la rap müziğine de göz kırpan Ersan Er'e 'O Ses Türkiye'de adını duyuran rapçi Zeo Jaweed ile düet yaptı.

Ümraniye Platolarında çekilen ve yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ürünü olan “Yıkıl” şarkısının video klip yönetmenliğini Buğra Karaçam üstlendi.

Haber: Elif Hayvalı