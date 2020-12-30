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Erol Evgin’le yeni yıl konserinde sokak sanatçılarını ağırlayacak

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

30 Aralık 2020 Çarşamba 17:04
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Erol Evgin’le yeni yıl konserinde sokak sanatçılarını ağırlayacak

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin’in, sahnesinde sokak sanatçılarını ağırlayacağı “Yine de Güzeldir Yaşamak” konseri 1 Ocak akşamı saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ücretsiz yayımlanacak.

Yeni Yılın İlk Konseri Erol Evgin’den “Yine de Güzeldir Yaşamak”

İş Sanat yeni yılın gelişini Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin’in, sahnesinde sokak sanatçılarını ağırlayacağı “Yine de Güzeldir Yaşamak” konseriyle kutlayacak. Dört neslin birlikte söylediği, anılarımıza fon müziği olmuş altın şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde çok özel bir yere sahip olan Evgin, sevilen şarkılarını yaşadığımız zorlu süreçte işsiz kalan müzisyen ve müzik sektörü çalışanlarına dikkat çekmek için Sokak Sanatçıları; Grup Subway, Vapurdakiler, Yasemin Yüksel, Grup Salve, Grup Kök ile birlikte seslendirecek. Bu süreçte birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirecek, İş Sanat’a özel hazırlanan, konser 1 Ocak akşamı saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından ücretsiz yayımlanacak ve sezon sonuna kadar izlenebilecek.

“Sokak bizim için özgür bir sahne” diyen Sokak Sanatçılarıyla bu özel projede bir araya gelen Erol Evgin; “Umutsuzluk bulaşıcıdır. Umut ise dalga dalga yayılır. Sanat umut demektir. Bu zorlu günlerde bu konser herkese umut olsun. Her şeye rağmen ‘Yine de Güzeldir Yaşamak’ dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Erol EvginYeni Yıl Konseri
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